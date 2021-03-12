第十三屆全國人大第四次會議於昨（11日）舉行閉幕會議，以2,895票贊成、0票反對、1票棄權，通過《有關完善香港選舉制度的決定草案》（以下簡稱《決定》），特區行政長官林鄭月娥隨即表示「歡迎」。國務院新聞辦公室今日上午10時舉行新聞發佈會，就《決定》的相關情況答記者問。張曉明指出，愛國者治港並非新事物，而是要確保香港特區管治權牢牢掌握在愛國者手中，形容今次是為香港選舉制度「動手術」，堅信手術後香港會回復健康，活力會釋放，香港居民會更安居樂業；選舉規定修正理順後，「一國兩制香港號」會乘風破浪，香港明天會更美好。

港澳辦常務副主任張曉明在會上表示，《決定》是繼《香港國安法》後，中央治港又一大舉措，在「一國兩制」實踐進程中具有重要里程碑意義。全國人民代表大會連續兩年就香港議題作出重大決定，充份體現黨中央對香港事務的高度重視，集中體現總書記習近平的治港方略。他又指，栗戰書宣佈表決結果時，「人民大會堂內掌聲雷動，經久不息」，這掌聲「表達了包括香港同胞在內的全中國人民的共同心聲，代表着國家意志，這種意志是不可撼動的」。

張指，完善香港選舉制度有重大意義和深遠影響：

一是修補香港特別行政區法律制度漏洞和缺陷的必要之舉，有利於完善「一國兩制」制度體系。他指，近幾年來，香港社會出現的亂象表明，包括行政長官和立法會產生辦法在內的選舉制度有明確的漏洞和缺陷，尤其是選舉制度的安全性不足，必須亡羊補牢，從制度層面來防範和化解有關風險。完善選舉制度也是中共十九屆四中全會關於堅持和完善「一國兩制」制度體系總體部署的重要一步，是「一國兩制」在實踐中與時俱進的具體體現。

二是維護香港政治穩定和政權安全的治本之策，有利於香港實現長治久安。張曉明稱，「修例風波」演變為「社會動亂」，充份證明香港當前的主要問題是政治問題，而不是有些人說的選舉制度要不要民主、民主步伐快一點還是慢一點的問題，而是涉及奪權與反奪權、顛覆與反顛覆、滲透與反滲透的較量，「在這個問題上，我們沒有退讓的餘地」。他說，完善選舉制度與制定《香港國安法》其實是一套組合拳，將有效治理挑戰香港現在持續的種種亂象，維護國家安全和香港的政治穩定、政權安全。

三是立足香港的實際情況作出的適當選擇，「有利於推進香港的民主制度循序漸進、穩健發展」。

四是提高政府治理效能的必由之路，有利於發展經濟、改善民生。現行選舉制度的缺陷和它的不確定狀態是香港社會高度政治化或者「泛政治化」的催化劑，完善選舉制度之後，香港有望走出政治泥沼，實現良政善治。

五是落實「愛國者治港」原則的制度保障，有利於「一國兩制」實踐行穩致遠。

張曉明強調，中國共產黨是「一國兩制」事業的創立者，也是「一國兩制」事業的領導者、踐行者、維護者，沒有任何人比中國共產黨、比中國政府更懂得「一國兩制」的寶貴價值，更執着地堅守「一國兩制」的初心。這次是對香港現行的選舉制度「微創手術」，創口小、探入深、術後恢復比較快，堅信這次手術後，香港民主制度的機體會恢復健康。

被問及此後溫和的反對派還能不能當選立法會議員？會否因讓某些政治力量在立法會沒有代表而導致進一步的政治危機？張曉明回答時「澄清」，中央強調「愛國者治港」，不是說要在香港的社會政治生活當中搞「清一色」，不愛國的人不能進入香港特區政權架構或管治架構，不等於說他們不能在香港正常的工作和生活，亦不等於把所有的反對派或範圍更廣一點的泛民主派全部排斥在管治架構之外，他們依然能依法參選、依法當選。

中國網

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！