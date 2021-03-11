全國人大會議昨日閉幕，國務院總理李克強隨後召開記者會，提及明年經濟增長目標6%、今年城鎮新增勞動力約1,400萬，中國老人數目達2.6億等，每個數字都與來年中國經濟發展息息相關。美國克林信大學經濟系副教授徐家健向《蘋果》分析，縱使西方不太信納中國的經濟數據，但中國要保持經濟增長，還看發展高端行業的進程和內需。

有記者於昨日記者會上提出，目前很多國際機構都認為中國2021年經濟增長有可能達到8%左右，但李克強卻指，今年是在恢復性增長的基礎上前行，有很多不可比的因素，而且世界經濟復蘇不確定性依然很大，直言6%的目標已不算低。

徐家健指，6%的經濟增長目標的確不算低，因為歐美發達國家的增長目標都只是大約2至3%，至於其他發展中國家，有非洲國家長期零增長，甚至負增長，但有些新興經濟國家，增長可達雙位數字。

徐認為，中國在90年代至2000年初期，增長亦達雙位數，但近年因為「人口紅利」用盡，加上經濟轉型下，人工不再便宜，不能再靠平勞動力推動經濟增長，所以6%的經濟增長目標的確不算低。

對於中國要達到6%的增長目標，徐家健認為沒有太大難度，惟西方卻有不同的取態，「西方一直不太信中國數據，喺西方眼中，你講你達到，佢哋都唔信你。整體來說，外界根本唔介懷增長目標是6%還是8%」。

徐家健認為，撇除實質數據，中國成功達到經濟增長，其中一項就是要發展高端行業，「好似當年日本發展模式，有自己品牌，再發展新技術」，不過面對中美關係惡劣，轉型時會出現困局：「（中國）未去到（日本）嗰個階段，就同西方關係變差，最後連晶片都無法入口」。

至於另一個帶動經濟的方法就是靠內需，徐家健認為北京當局對此較有把握，「始終國家有10幾億人，過去10幾年有人搵到錢，佢哋留國消費，內需就可以支撐經濟，所以內地好擔心走資的情況。只要錢分配得好，就可以帶動內需」。

記者會上，李克強分別提及，「今年的就業壓力仍然很大，城鎮新增勞動力約1,400萬人，其中高校畢業生909萬人，創歷史新高」，以及「中國的老齡人口已經有2億6,000萬」。徐家健認為，這兩個因素都是國內經濟增長的隱憂。

徐指出，中國老齡人口， 雖未達日本程度，但趨勢已成。一孩政策和內地人不願生小孩，令年輕人供養長者的比例增加，與此同時，中美關係惡劣，外資撤資，職位減少，要消化畢業生有困難，最終形成惡性循環。

網民意見：

深藍色的鑫鑫：地攤經濟怎麼不提了？

千尋找千尋：中國的GDP增長是靠碾壓人民的血肉得來的。

剛睡醒的男牛忙：重點還是現在的經濟哪怕「雙循環」依然會被國外拖累的很慘。

不少網民對「城鎮新增勞動力約1,400萬人，其中高校畢業生909萬人」有很大反應：

彡彡得久530：禁止996（朝9晚9，每周上班6日的工作制），杜絕內捲（「內捲化」（Involution），形容內地社會恐怕已墮入付出與收穫不成正比，越努力就越貧窮的「無間地獄」惡性循環），這樣工作也不會那麼難找了。

小仙女兜：去年畢業生也蠻困難，今年的畢業了之後就更難了，大家加油吧。

苜紫蘇：把996解決解決吧，一邊過勞死，一邊沒工作，何苦呢。

木村小歡歡：最主要學歷貶值了，大學生找工作也很難，還要開放三胎，很矛盾。

《蘋果》記者／新浪微博

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