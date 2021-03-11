【兩會閉幕】國務院總理李克強昨在全國人大會議閉幕後，出席中外記者會，在近2小時的記者會中，李承認今年內地的就業壓力很大，城鎮新增勞動力1,400萬人，當中包括909萬高校畢業生，創歷史新高，今年要新增城鎮就業目標1,100萬人。他又勉勵中國人「能夠吃苦耐勞，只要有就業門路就會多掙」。不過，經濟學者分析，如果內地經濟狀況不明朗，強行新增職位也只會令勞動力待遇變差，難以吸引人在城市工作。

中外記者會本在下午4時舉行，但李克強至4時17分才現身。他在記者會上回答11條問題，當中包括五間外國媒體、四家中國媒體、香港台灣媒體各一，回答問題的數量和發問媒體的中外比例與去年一樣。

強行創造職位誰埋單

美國CNBC記者向李克強提問，武漢肺炎疫情爆發超過一年，中國的就業質量和收入是否有甚麼明顯的變化，中方將採取怎樣的具體措施改善這種狀況。李指今年城鎮新增勞動力1,400萬人，其中高校畢業生909萬人，創歷史新高，還要保障退役軍人就業和2.8億農民工的打工機會，他承認就業壓力仍然很大。他說，今年新增城鎮就業目標是1,100萬人以上，而去年的目標則是900萬人。李指，需要通過保市場主體來保就業，依然堅持就業優先的政策。

李克強指，明白中國有的人一人打幾份工，很辛苦，需要給予社保補貼，但他又勉勵民眾，指中國人能吃苦耐勞，有就業門路就會多掙，「民生在勤，勤則不匱」。他的回應在微博引來熱烈討論，「學歷貶值了，大學生找工作也很難，還要開放三胎，很矛盾……」、「今年雙非碩士應屆，工作巨難找，早知道就不讀研直接工作了，現在面臨的工作跟本科的選擇一樣」。

經濟學家羅家聰對本報指，內地大學生失業問題的確存在，很多人只好推遲自己畢業時間。他又說新增就業目標「講可以講好多，但做唔做到，有冇職位、邊個畀錢？」而目前經濟狀況不明朗，企業或已難以給予吸引的工資，如果要繼續創造職位，也只會令薪水繼續攤薄，出現有工沒有人做的情況。

稱老齡化帶動「朝陽產業」

另外，中國社會老齡化也是關注重點，李克強在回應老齡化會否影響中國的消費力時，指中國的老齡人口已有2.6億人，老齡產業也可以說是一個巨大的朝陽產業，為外國企業帶來廣大市場。在回應另一條問題時，李說今年政府總支出比去年略有增加，特別是義務教育和基本醫療，在養老托幼方面，政府會在養老託幼方面通過引導社會力量來興辦社區服務業，並在稅收等方面給予支持。

對於今年的經濟增長目標定在6%以上，被問是否存在宏觀政策轉為偏緊的可能性，李克強說，「我們說6%以上，6%不低了。」他又指，發展要與明年、後年的目標相銜接，不能造成大起大落，又強調中國還是一個發展中國家，實現現代化還有很長的路要走。

新華社/《蘋果》記者