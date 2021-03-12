上海一名父親日前帶着兒子到當地一個生態園遊玩時，在草坪上與兒子一同做親子實驗，用放火鏡聚焦生火。實驗雖然成功，但父子卻因而燃點草坪，火勢一發不可收拾，2,000平方米的草坪付之一炬。當地警方、消防部門事後均認為這是人為火災，涉事父親不但被罰，同時要賠償損失。

內媒今日報道，事發在上月21日下午，上海一名姓劉的父親帶着兒子，到上海光明生態園遊玩。讀小學的兒子日前聽老師說用放大鏡聚焦就可生火，一直吵着要試，所以出門時劉男已特別帶備放大鏡。劉男與兒子在生態園內，選好一片草坪後便開始實驗。

熾烈的陽光透過放大鏡聚焦在草坪上，溫度逐漸升高，很快便出現火苗，劉男兒子高呼「成功啦」的同時，劉男發現火苗開始擴散，並在草坪上蔓延。他見火勢一發不可收拾，就帶着兒子一同逃往安全地方。劉男更致電報警，聲稱遊覽生態園時「發現」火警，他與兒子在遠處見消防員將火救熄後，才安心地離開。

但當局認為草坪起火有可疑，翻看閉路電視片段後發現劉男父子在做實驗，於是上門調查，劉男說出當日經過後，承認因為進行實驗引發火災，當地警方遂對劉男行政處分，同時要向生態園賠償。

澎湃新聞網

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