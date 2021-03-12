就在全國兩會結束之前，中美落實下周四及五進行高層會面，中方宣佈消息時強調是「應美方之邀」。兩國疑似迎來破冰時刻，中國國務院總理李克強昨（11日）在全國人大閉幕禮後召開的記者會上向美方釋出善意，指雙方能有多領域多層次的溝通對話，即使一時間達不成共識，也可以繼續交換意見。有中國學者認為，李非外交事務決策者，只能代表務實官僚系統的看法。事實上，有新華社背景的微信公眾號「牛彈琴」今日刊文，雖以相睇比喻此次高層會面，卻也警告「拜登不會是好心」，又指「有機遇更有重重風險」。

李克強昨在記者會上回答美國有線新聞網絡（CNN）記者提問時說，中美兩國歷史文化、社會制度、發展階段都不同，難免會有衝突，有時還會比較尖銳，關鍵是如何對待。他說：「這幾年，中美關係的確遭遇嚴重的困難，給兩國和世界，都帶來了不利的影響，作為世界上最大的發展中國家和最大的發達國家，和則兩利，鬥則俱傷。中美建交40年了，風風雨雨，越過坎坷向前走，還是因為它符合世界發展的趨勢和兩國的根本利益。」

李還指，中美兩國是有智慧、有能力的，還是要相互尊重、平等相待，去進行溝通。中國希望，中美之間能有多領域多層次的溝通對話，即使一時達不成共識，也可以交換意見，有利於管控和化解分歧。

在整個記者會上，李克強從頭到尾均是脫稿回答記者的提問，包括中美關係。輿論認為，其對美言論相對於中共總書記習近平而言，顯得友善和謙虛。內地政治學者吳強認為，李克強道出了中國國務院系統和外交部之外的技術官僚的心聲：「我們不能排除李克強和習在中美問題上面，一個人扮演紅臉，一個人扮演白臉這樣一種模式。而且李克強實際上在中美關係，在外交事務上並沒有甚麼發言權，他在這樣的時候做這樣的表態，我相信是他個人以及中國務實派官僚的心聲。」

吳強說：「這是一個誠實的話，他也強調了中美之間有共同利益，這是一個中國內部技術務實派官僚的心聲，我相信僅此而已。（李克強）很難對最高領袖，以及外交部戰狼式的、對抗主義式的『東升西降』中美關係這一種思維表達異議。」

事實上，官方喉舌「牛彈琴」亦發文表達了中方對今次中美高層對話的警惕和疑慮。文章以「第一次相親見面」來形容此次中方應美方之邀而進行的「中美高層戰略對話」，指選擇在阿拉斯加會面，而非華盛頓或北京，是因「在一個不那麼太政治化的地方會晤，更有利於溝通，尤其是在一些棘手問題上溝通」。但同時又指，此次會面雖是中美之間的重大機制創新，雙方也都在調整政策，但美國仍持續有小動作，包括第七艦隊軍艦三次穿越台灣海峽等，「拜登也不會是好心」。

文章強調，有機遇更有重重風險，「對中國來說，要警惕美國的冷戰零和思維，警惕西方的攻擊抹黑。另一個層面，美國經濟好，全世界也受益，但更要警惕美國割全世界的『韭菜』。」中美關係是「一盤大棋」，越是形勢向好，越好保持警惕，不能掉以輕心。

中國外交部昨宣佈，中美高層下周舉行會談。中共中央政治局委員楊潔篪及外長王毅，應美方之邀，將會在美國阿拉斯加，與美國國務卿布林肯及國家安全顧問沙利文會面。這是拜登就任美國總統後，中美高層首次面對面會談。

自由亞洲電台／牛彈琴

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！