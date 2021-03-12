江蘇省灌南縣人民法院一份判決書近日引起內地網民熱議，判決書顯示，90後女輔警許艷5年內同時或不間斷地與多名公職人員發生不正當關係，然後以各式各樣理由先後對9人「性敲詐」，涉及金額接近373萬元人民幣（下同，約445萬港元），最終一審被判監13年。當地宣傳部表示，其中7名涉案的公職人員已分別被撤職。

灌南法院判決書顯示，1994年出生的許艷原為連雲港市公安局海州分局的輔警，2014年3月至2019年4月，她與多名公職人員發生不正當兩性關係，後以自己家人得知後要找被害人鬧事，以及自己購房、懷孕、分手補償等為由對受害者實施「性敲詐」。由於害怕曝光後影響工作、家庭、名譽，受害者紛紛就範，許艷因此得手共計372.6萬元。而這些受害的公職人員，既有許艷的上級，連雲港市公安局海州分局副局長劉某，也有派出所所長、衞生院副院長、小學校長等，其中劉某被敲詐數額高達百萬餘元。許艷在一審中因敲詐勒索罪被判刑13年，並處罰金500萬元（約597萬港元），同時被追繳372.6萬元的違法所得。

案件引起內地輿論廣泛關注，不過，灌南法院表示，由於許艷提出上訴，目前案件正在二審審理期間，一審判決書未生效，不應在互聯網公佈，故予以撤回。對於網民質疑涉案公職人員未受處分，灌南縣宣傳部則表示，經與紀檢監察部門核實，涉案的7名公職人員已於2019年底分別受到撤銷黨內職務、行政撤職等黨政紀處分。

北晚新視覺網

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