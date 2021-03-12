兩岸疫情最新數字：大陸昨日（11日）新增9宗確診個案，全部為境外輸入，分別是上海3宗、廣東2宗、四川2宗、河南1宗、陝西1宗。大陸累計確診90,027宗，死亡病例共4,636宗。台灣累計確診978宗，死亡個案10宗。

全國首輛流動疫苗接種車，預計下月起在北京、河北等地投入使用，民眾將不需再到疫苗接種點，可以直接在車上接種疫苗。

據內媒報道，這輛流動疫苗接種車，由北汽福田研發生產，是在純電動巴士的基礎上研製而成，與之前內地首輛流動病毒檢測車為「姊妹車」。車廂內設置多個區域，涵蓋接種人員等待、資料輸入、疫苗接種、車外觀察等一系列流程。

而車上設備齊全，車門口的人臉識別設備就可以快速完成測溫；車上亦配置2個具備雲端數據傳輸功能的疫苗存儲箱位置，並且採用外接220V電力設計，提供至少長達12小時保證疫苗的恆溫存放。此外，車上有USB接口、電視機、接種探燈等設施。

人民網/ 《北京日報》

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