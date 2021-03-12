內地已實行全民監控，現在連留學生都逃不過。位於重慶市的四川外國語大學近日發出內部通知，指要聘請學生為兼職「校園安全資訊員」，學生黨員、貧困學生為優先對象，而重點監控目標是非英語的「小語種」留學生。

自由亞洲電台報道指出，該內部通知要求各院系要招募3名「校園安全資訊員」，職責為「收集上報涉及校園安全穩定的資訊」，目的是要維護校園政治穩定，該校保衞處證實招募一事，但未透露詳細。

通知指出，大學二、三年級及研究院一年級的學生都可報名，僅要求「具備一定的文字寫作能力」，而且表明黨員、學生幹部、懂小語種、家庭貧寒的學生優先。獲聘為安全資訊員的學生，會接受當地警方培訓，並由警方發放報酬。

報道引述一名姓鄭的消息人士指出，中共總書記習近平上台後，大學就開始推廣類似制度，如同「安插告密者」。該校研究英語以外語言、即小語種的前學生指出，小語種是重點監控對象，並指招募安全資訊員過程公開，但資訊人員的身份則保密。

來自武漢的訪美中國學者陳舒敏指出，過去在校內不知遭到監視，並表示若是警方要找資訊員，應該會以黨員優先。

自由亞洲電台

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