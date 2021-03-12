歐盟據報將會對中國實施自1989年天安門事件後的第二次制裁，原因是中國侵犯新疆人權，對維吾爾族少數族裔進行種族滅絕。制裁目標包括四名個人和一家實體，內容包括旅遊禁令和資產凍結，預計制裁決定會在本月稍後的外長會議獲得通過。

暴露歐盟對華策略分歧

美國《華爾街日報》引述數名外交官報道，歐盟將自1989年天安門事件以來，首次把制裁矛頭對準中國，原因是中國政府侵犯新疆人權。報道指，歐盟高級官員周四（11日）同意把去年年底通過的歐盟版《馬格尼茨基法案》人權機制指向中國官員，不過圍繞這問題，歐盟本周已進行了冗長的談判，再次暴露了歐盟在對華策略上存在分歧。

據知，制裁內容將會包括旅遊禁令和資產凍結，美國和部份歐洲國家認為中國政府在新疆的所作所為，是對維吾爾族少數族裔的種族滅絕，將有四名個人和一家實體被列入黑名單，官員也會被列入一份更廣泛的涉嫌侵犯人權者名單，該名單有來自俄羅斯、北韓和非洲的侵犯人權者。

報道指過去一年歐盟就新疆人權問題、中國對待維權人士和記者方式、以及中國政府收緊對香港的自由等問題，向中國官員施加壓力，當中包括中國國家主席習近平。六四事件後，歐盟前身歐洲共同體曾對中國採取一系列經濟制裁和禁運，但後來中歐關係轉好，制裁措施已解除，只是保持對中國的武器禁運。

美國《華爾街日報》