阿里巴巴據報將會遭到中國監管機構處以破紀錄的天價罰款，金額將超過9.75億美元（下同，約75.7億港元），更被迫要出售實體業務。報道指阿里巴巴創辦人馬雲已成公司負累，阿里巴巴要和馬雲「劃清界線」，跟隨國家路線，才可獲得「軟處理」。

多次獨家報道馬雲和阿里巴巴消息的美國《華爾街日報》引述熟悉北京思路的官員指，中國金融監管機構雖然將螞蟻集團視作危害中國金融系統穩定，但阿里巴巴是「中國的驕傲」，所以不希望強力打壓阿里巴巴。消息指，只要阿里巴巴與「庸俗又敢言」（flashy and outspoken）的馬雲劃清界線，緊跟國家路線，便能獲得「軟處理」。

員工稱馬雲「最大不穩定」

報道引述監管官員及阿里巴巴員工指，馬雲作為毛澤東的忠實讀者，在自我包裝時會仿效毛澤東，展示個人魅力，但這做法已成為其生意負資產。

該監管官員透露，中國正研究對阿里巴巴罰款，金額超越2015年當局對高通（Qualcomm）徵收的約75.7億港元，破中國罰款紀錄。該消息人士又指，監管機構正在考慮要求阿里巴巴出售與互聯網相關以外的業務。制定所有措施後，當局會把方案呈中國最高領導審批。法新社昨向市場監管總局查詢，發言人回覆「如果沒有刊登在官方網站，這消息不是真的」。

《華爾街日報》消息指，去年螞蟻上市臨門失腳後，阿里巴巴部份員工開始質疑公司處理螞蟻上市的做法。在公司內部討論區中，更有員工公開稱呼馬雲為阿里巴巴「不穩定性的最大來源」。

市監局進駐 終止特別待遇

接近阿里巴巴的消息人士指，市場監管總局調查人員去年12月進駐阿里巴巴總部是一個警號，顯示中國政府對阿里巴巴的特別待遇已經結束。報道引述中央黨校《學習時報》月初的一篇報道，當中浙江省一名前高官指阿里巴巴的成功歸功於在2002年至2007年於浙江主政的習近平，因為習鼓勵發展資訊科技，才有今天的阿里巴巴，文中從未提及馬雲。

報道分析指，阿里巴巴被打壓，反映中國領導層在經濟上決心進行中央集權，過去數十年帶動中國經濟高速增長的創新和競爭能力，將會走下坡。《華爾街日報》指，阿里巴巴拒絕評論有關消息。

時事評論員劉銳紹對本報指，這次《華爾街日報》的報道指阿里巴巴需要與馬雲劃清界線，也是意料之內，因為就算之前馬雲曾短暫露面，也不能認為他個人可以「軟着陸」，因為中國奉行「政治經濟學」，一直擔心商人「富可敵國」，影響政治穩定，故依然會以政治利益凌駕經濟利益。

《華爾街日報》/《蘋果》記者