台灣「萬鈞車隊」雲豹裝甲車負責執行總統撤離任務，也是國防部內建構不對稱戰力的重要一環。不過，台《蘋果新聞網》今日披露，陸軍1月19日舉行「國軍110年（民國年份；西曆2021年）春節加強戰備操演」時，特別展示的2輛CM-33 40毫米榴彈機槍裝步戰鬥車，底盤方向機系統S1連接「方向拉桿」上的魚眼軸承防塵套破裂，甚至遺失，且多處漏油，鏽迹斑斑，慘不忍睹。報道引發關注，台國防部隨即回應指，裝甲車上的防塵保護套因長期使用破損，屬於正常現象，已列定期更換項目。

雲豹8輪裝甲車是因應台灣地形而研發，2002年完成首輛原型車後開始量產，生產包括CM-32指揮車型、CM-33榴彈機槍裝步戰鬥車638輛；至於CM-34 30毫米機炮裝步戰鬥車，則預定在2023年出產305輛。

雲豹8輪裝甲車是台灣陸軍未來面對中共解放軍登陸攻台時，最重要的戰鬥裝甲車，卻屢爆爭議。2018年被爆軍方疑似串通廠商採購零件，以劣質品交貨，不實驗收並順利請款，遭檢調兵分多路調查，震驚各界。前年又爆出採購「S1橫拉桿」被當「水魚」，單價買貴一倍。去年9月又被民眾拍到在台中市來回倒車7次、花2分鐘才能成功右轉，遭網民群嘲。

此外，雲豹甲車還有迴轉半徑未達原始設計標準、引擎組件狂漏機油、電力不足及核生化防護力不足等問題。據悉，許多使用雲豹8輪甲車的基層單位曾向「上級」反映，陸軍司令部卻沒有向軍備局退貨或索償，反而一再對外強調品質沒問題，引發外界質疑。一位資深後勤官更指出，陸軍曾派8輪裝甲車支援中科院30鏈炮的無人炮塔設計，但軍備局採購的電池僅能讓炮塔轉一圈及發射數十發30鏈炮彈，當時淪為笑柄。

及至今年1月，陸軍584旅聯合兵種營動員主力CM11戰車、CM32、CM33及CM34裝步戰鬥車「騷肌」，又被發現底盤狀況連連：方向機系統S1連接的「方向拉桿」上魚眼軸承，兩邊橡膠防塵套中，一邊破裂，另一邊更是整個遺失，致魚眼軸承內的潤滑脂（俗稱黃油）滲出。

一名陸軍資深保修士官透露，防塵套是防止灰塵進入魚眼軸承內，因此要有足夠厚度和彈性，材質還要耐黃油、耐髒、耐水，若魚眼軸承內黃油流失，沙塵進入S1方向機左右拉桿，會導致損壞。該保修士官還指，雲豹8輪裝甲車前方右側是動力艙，引擎上方是冷卻系統，有兩個「液壓泵浦」驅動冷卻風扇，依底盤照片來看，右側下方懸吊系統和輪穀驅動軸都佈滿油迹，顯見液壓泵浦和冷卻風扇都有嚴重漏油現象，質疑只要連續跑1個小時一定出狀況，「未來怎麼打仗？」

台陸軍司令部調查後回覆台《蘋果》，指「橫拉桿上的魚眼軸承套，因長時間摩擦，導致護套破損，屬正常現象，不影響其功性能及車輛行駛安全」；並表示車輛執行任務前，均須鑑濾確認妥善，照片顯示疑似油品濕潤處，研判是保養後殘油，無關油品洩漏。

對此，《亞太防務》雜誌總編輯鄭繼文批評，陸軍說法就是「託辭」。他說，民眾平時開車保養，都會注意避震、引擎墊片、護套等是否耗損，及時更換，「這是保養車子的基本常識」；況且「防塵套」就是要避免細沙、灰塵進入，「否則要這些東西幹嘛！」雲豹8輪裝甲車中有326輛因廠商使用大陸製的偽劣零附件，在部隊產生維護保養問題，廠商也承認使用大陸零件。鄭認為，國防部要向民眾交代，問題零件到底應由廠商負責更換，還是陸軍自掏腰包。否則，不良零件影響的不只是8輪裝甲車妥善率的問題，也會使其無法發揮戰力。

《軍情與航空》網站主編施孝瑋就指，輪型裝甲車底盤的穩定性與可靠性，直接影響裝甲車殲敵的作戰能力。漏油、操作桿故障，就無法順利提供火力支援，在戰場上對敵人而言等於是一台靶車，毫無意義。

據了解，CM-33 40毫米榴彈機槍裝步戰鬥車的底盤系統，即是當年爆出使用「大陸貨」的中興電機所承包，由於目前檢方起訴相關涉案廠商，案件毫無進展，導致台軍無法向中興電工索償，只能繼續使用大陸貨及次等貨。

台《蘋果》的報道引發軍方關注，台國防部今天回應，表示車上的橫拉桿軸承保護套作用是防塵，並不同於油封；長期使用造成破損，屬於正常現象。國防部已將橫拉桿軸列為定期檢查、更換項目，以確保妥善，至於CM-33裝甲車轉向機油封破裂的情況，則是未落實裝備出勤前保養所致。國防部指，曾於去年10月全面清查，更換破損油封，另已要求相關單位落實裝備平日保養及行駛前、中、後的保養檢查，並將此列為各級督導重點，目前均正常化執行。

國防部續指，有關廠商疑涉使用大陸製品、違反採購契約等事，已由台中地方法院審理中，國防部將依判決結果適法處置。

台灣《蘋果新聞網》

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