（新增內容）廣東東莞市常平鎮政府準備今年將重點推進「香港城」建設，打造莞港交流合作標誌性項目，計劃年底開始招標，一期工程將在2023年完成。經濟分析師羅家聰向《蘋果》表示，東莞創造「香港城」一定可以做到，不過「係假咋嘛」。他指出，香港年輕人為了生活都會選擇到台灣，有錢的就到海外發展，何況「佢哋都睇穿晒共產黨啦」。

羅家聰憶述10多年曾到訪東莞，印象中商舖都「罨罨耷耷」，而港青到東莞的薪金和生活水平比香港低，「但係咪真係搵到食都成問題」，當初在東莞開廠的港人現在都年過50至60歲，都覺得當地「無得撈」要回流香港。他續指，新興行業如資訊科技都集中在深圳，看不到東莞有何發展空間。若然東莞發展創業產業，羅也看淡：「佢（內地）都唔尊重知識產權，抄嗰個仲可以攞到專利，邊到有得做呀。」他推斷，中央政府推動大灣區無非是想取代香港另起爐灶，只好使用「威迫利誘嘅方法」要港人北上，務求在內地複製另一個香港。

常平鎮鎮委書記劉裕昌近日表示，「香港城」是常平鎮重點打造的項目，項目範圍內同意徵收房屋達80%、核心區高達97%。該項目定位為常平實現高質量發展的「新引擎」，城市形象的「新客廳」。

「香港城」建成後，將通過與香港在民生領域進行「軟聯通」，在住房貸款、普惠教育、普惠醫療、便捷交通等方面先行先試。

去年3月，常平鎮獲批東莞市深化莞港合作基層改革創新試驗區。目前，常平鎮正全力打造莞港現代服務業融合發展先導區，爭取中央、省、市政策扶持，培育一批優質的現代服務業企業，探索「香港服務+東莞製造」的莞港合作新模式。

劉裕昌表示，接下來，常平鎮將以「香港城」項目為龍頭，以更加開放的姿態構建新發展格局，吸引更多香港青年去內地生活創業。

去年6月，東莞市長肖亞非在市十六屆人大六次會議曾提出，東莞將出資設立50億元人民幣（下同；約60億港元）確保企業促復蘇穩增長，通過市場化方式放大至1,000億元左右（約1,207億港元）；在穩定經貿外貿方面，東莞將爭取「香港—東莞國際空港中心」項目落戶東莞港，力爭全年外貿進出口增速高於全省。

去年10月，有網民在東莞南部灣萬科城拍攝，指該3萬人的社區，實體店無人消費，大街上看不到人。網民質疑：「產業轉移，人口減少？還是人們無錢消費？實體經濟太難了！」畫面所見，只有肯德基（KFC）等食店開門營業外，其他店舖十室九空，街上的行人也寥寥可數。

東莞時間網

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