台灣總統府前國策顧問邱垂亮今天於澳洲辭世，享壽83歲。總統府發言人張惇涵表示，總統蔡英文聞訊後深感不捨與哀悼，深摯感念邱垂亮畢生奉獻於台灣民主運動，以其崇隆的國際學術成就，屢屢為台灣在國際領域堅定發聲。

邱垂亮1938年出生於台灣苗栗縣，畢業於台大外文系，後獲美國加州州立大學博士學位，1971年起任澳洲昆士蘭大學政治系教授，曾任美國史丹福大學胡佛中心客座研究員、加州州立大學客座教授。他畢生關心台灣的民主自由，在陳水扁執政時期獲聘為國策顧問。

張惇涵上午表示，總統也感念邱垂亮長年來作育英才無數，不僅致力於客家文化的傳承，更對促進台澳友好關係貢獻良多。

張惇涵說，總統盼望邱垂亮的家屬節哀珍重，並責請外交部及駐處給予家屬必要的協助。雖然邱垂亮已離大家遠去，但相信，邱垂亮摯愛台灣的精神將永遠與大家同在。

副總統賴清德也在Facebook發文表示，聽聞邱垂亮驟逝消息，這是台灣重大的損失，十分不捨和難過，也請家屬節哀保重。

副總統表示，邱垂亮一生懷有客家人硬頸本色，以滿腹文采投身倡議民主改革之路，不畏艱難在國際間替台灣發聲、為民主自由奮鬥，心心念念都在為他所熱愛的土地拚搏。 謝謝邱垂亮留給台灣後輩的精神，邱垂亮的理想和堅持，「我們會接續完成，繼續守護台灣得來不易的自由和民主」。

客委會主委楊長鎮在臉書發文表示，邱垂亮一生為台灣民主自由發聲的奉獻已經功德圓滿。

楊長鎮推崇，「邱老師一生都是介入的、行動的公共知識分子」。

中央社

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