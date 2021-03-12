台灣朝野兩黨對全國人大通過修改香港選舉制度的安排，罕有地同聲批評。與北京關係良好的前總統馬英九坦言，一國兩制已經被宣告死亡；國民黨黨魁江啟臣對北京做法感到遺憾。民進黨昨晚發表聲明，表達最嚴厲譴責與不滿，認為這不僅踐踏香港民主人權，更讓香港所謂一國兩制徹底被毀壞。

馬英九昨與江啟臣、前副總統吳敦義等到國父紀念館悼念國父孫中山逝世96周年。對於香港選舉制度遭修改，馬英九說這讓大陸已故領導人鄧小平在1984年提出的一國兩制構想正式走入歷史，換句話說是宣告了它的死亡，他對此感到非常遺憾。江呼籲北京當局確保香港自由與民主化，才能得到民心。

民進黨斥極權霸道

民進黨在聲明中批評，全國人大做法凸顯中共政權毫無實踐其對港人與國際承諾的意願，明目張膽將承諾視如無物，如此極權霸道的行徑既無法贏得國際社會尊敬，更非一個負責任國家該有的作為。

當地多個團體昨晚到中國銀行台北分行前抗議，指港人失去言論、政治自由後，連選舉權利也被剝奪，這是赤裸裸反民主的行為。經濟民主連合、台灣人權促進會及公投護台灣聯盟約20名參與者高叫「抗議中國人大扼殺香港自治」、「香港自治已死」，他們希望當局採取措施支持香港民主派及讓港人在台安居，同時要求在野國民黨拿出勇氣向大陸說不。

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