江蘇省灌南縣人民法院一份判決書近日引起內地網民熱議，判決顯示，90後女輔警許艷在5年內同時或不間斷地與多名公職人員發生不正當關係，後以各式各樣理由先後對9人實施「性敲詐」，涉及金額接近373萬元人民幣（下同，445萬港元），最終一審被判監13年。當地宣傳部昨表示，涉案的其中七名公職人員已分別被撤職等處分。

灌南法院的判決書顯示，1994年出生的許艷原為連雲港市公安局海州分局的輔警，2014年3月至2019年4月，她與多名公職人員發生不正當兩性關係，後以自己家人得知後要找被害人鬧事，以及自己懷孕、分手補償等為由對受害者作「性敲詐」。由於害怕曝光後影響工作、家庭、名譽，受害者紛紛就範，許艷因此得手共計372.6萬元款項。

公安局副局長中招

這些受害的公職人員既有許艷上級，連雲港市公安局海州分局副局長劉某，也有派出所所長、衞生院副院長、小學校長等，其中劉某被敲詐數額高達百萬餘元。許艷在一審中因敲詐勒索罪被判刑13年，並處罰金500萬元(約597萬港元)，同時被追繳372.6萬元的違法所得。

案件引起內地輿論廣泛關注，不過，灌南法院昨表示，由於許艷提出上訴，案件正在二審，一審判決書未生效，不應在互聯網公佈，故予以撤回。對於網民質疑涉案公職人員未受處分，灌南縣宣傳部昨表示，經與紀檢監察部門核實，涉案的7名公職人員已於2019年底分別受到撤銷黨內職務、行政撤職等黨政紀處分。

北晚新視覺網