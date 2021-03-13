大陸宣佈3月起禁止台灣鳳梨進口，引發軒然大波。台農委會加強內外銷，預計銷往日本的台灣鳳梨突破5,000噸，比去年2,160噸多1.3倍。但台灣素有水果王國之稱，同樣四季皆產的香蕉，卻發生農藥超標問題，遭日本公司發出回收訊息，農委會今日（13日）對此卻是一問三不知，未掌握訊息。

農委會主委陳吉仲前天（11日）才於Facebook開心宣佈，台灣香蕉、鳳梨、芒果、火龍果的「良好農業規範(TGAP)2020 PLUS」陸續獲得東京奧運組委會的認可，代表台灣的農業生產規範已經具備世界的水準。

豈料，日本Wismettac公司3月10日已在官網公告回收台灣產香蕉，原因是檢出殺菌劑百克敏0.12ppm，是標準上限值0.02ppm的6倍，然而，農委會對此卻是一問三不知。

其實，這家業者2019年3月就曾出現在陳吉仲的Facebook上，原因就是日本Wismettac公司擴大對台農產品採購，香蕉銷量倍增，當時陳吉仲在東京與立法委員邱議瑩及莊瑞雄，一起見證日本Wismettac公司辻川弘社長和旗山果菜運銷合作社郭文明理事主席簽訂為期3年、總採購量9,000公噸、總價值4.3億元新台幣（約1.18億港元）的香蕉外銷合約。

對於台灣香蕉檢出殺菌劑超標，農委會防檢局表示，百克敏是炭疽病用藥，日本和台灣都訂0.02ppm；農糧署則說，該殺菌劑用於防治會讓香蕉外觀一點一點黑黑的炭疽病，及會讓香蕉心發黑的黑星病。

Wismettac這項回收資訊並非今日才公告，但台灣《蘋果新聞網》詢問農委會國際處、農糧署、防檢局，卻都無法說出此事是否屬實。

台灣《蘋果動新聞》

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