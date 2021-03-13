台灣新北市淡水區的竹圍捷運站外，今日清晨出現大批全副武裝的特戰部隊成員，持着步槍在大街上戒備，讓不少早起民眾圍觀、拍照。這是台軍陸軍航空特戰指揮部進行為期21日、全程505公里的任務特訓，目的是要軍人在情況不明、疲憊、危疑的狀況下，發揮戰術戰技，提升保衞淡水河的效果。

清晨時份，陸軍電單車出現在淡水街頭，之後有大批特戰部隊出現在大街上，快跑前進，十字路口則有成員架起步槍、趴在地上戒備，亦有成員用泊在路邊車輛做掩護。

特戰隊成員均隸屬陸軍航空特戰指揮部第二營，從本月9日從桃園武漢營區出發，在北部地區進行長時間、距離的任務訓練，今日從台軍淡水營區出發，經過竹圍捷運站一帶，移防後山營區。

陸軍航空特戰指揮部表示，這次主要訓練課目的為模擬反特攻作戰，單位官兵在行軍任務中，接獲作戰區命令後，即透過徒步行軍方式進入任務地區，協力重要目標防護，防敵特攻滲透破壞，展現特戰部隊全方位作戰效能，達到「為戰而訓，平戰結合」的訓練成效。

台灣軍事專家施孝瑋分析，這樣的長距離訓練，是要讓特戰部隊成員熟悉戰場環境，在各種地形都能夠發揮出訓練成效。他又認為，淡水河防衞的難度相當高，特戰部隊利用這樣行軍式訓練，以著名地進行掩護掩蔽，有提升防禦的效果。

台灣TVBS

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