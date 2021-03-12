中美高層對話前夕，美國加緊圍堵中國。印度、美國、日本及澳洲舉行首次舉行四方安全對話峯會（Quad）。外媒引述消息人士透露，峯會將建立一個架構，讓四國共同領導疫後復原，並對抗中國疫苗外交。

美日澳資助印度生產

印度新聞信託社引述消息人士指，印度與美國、日本及澳洲正規劃一項疫苗分派架構，由美國研發，印度生產；美、日資助，澳洲支援。印度斯坦時報也引述消息，指 Quad討論的其中一個方案，是由美國、日本和澳洲籌組一個財團或基金，資助印度生產武漢肺炎疫苗，或者向印度採購疫苗，以分派給各國對抗疫情，特別是對印太地區的發展中小國，這也將促進全球經濟快速復蘇。消息人士又强調，建立該架構被視為Quad的重要成果，亦使印度加強作為「世界藥房」的地位，並擔任全球衞生健康供應鏈中的關鍵角色。

峯會上，美國總統拜登、印度總理莫迪、日本首相菅義偉及澳洲總理莫里森（Scott Morrison）除討論疫苗供應及疫情後復原工作外，還將討論彈性供應鏈、新興與關鍵技術、海上安全及氣候變遷等問題，並就合作維護自由、開放及包容印太地區作交流。同時會談亦會研究建立稀有金屬採購鏈，以對抗中國向智能手機及電動車等製造商提供該些關鍵原料的主導地位。

中央社