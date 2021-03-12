中國繼續嚴打壟斷。國家市場監管總局昨宣佈，裁定10宗違法集中經營的案件違反《反壟斷法》，當中涉及12家企業，包括多家互聯網巨頭，例如是騰訊控股（700）及百度控股。當局對12家企業作出行政處罰決定，每間公司分別被處罰50萬元人民幣（約60萬港元）的罰款。

針對互聯網金融企業

國家市監總局昨一口氣通報10宗違法集中經營案件的行政處罰書，當中包括騰訊控股收購猿輔導股權案、百度控股收購小魚集團股權案、上海東方報業有限公司和北京量子躍動科技有限公司設立合營企業及滴滴移動與軟銀股份設立合營企業等，涉案的包括12家企業。

國家市監總局指，經調查，10宗案件均違反《反壟斷法》第21條，構成違法實施經營者集中，評估認為不具有排除、限制競爭效果，根據《反壟斷法》第48條和第49條，對12家涉案企業作出行政處罰決定，每家企業分別被處以50萬元人民幣罰款。

中國自去年底起，便颳起「反壟斷風暴」，當中尤以互聯網金融企業最受針對。在12月11日，中共中央政治局會議，首次明確提出「強化反壟斷和防止資本無序擴張」，3日後，市場監管總局就向阿里巴巴、騰訊等開出三張反壟斷罰單，還表示「互聯網行業不是反壟斷法外之地」。而在今年兩會，根據全國人大常委會的工作報告計劃顯示，今年中國也會修改《反壟斷法》。

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