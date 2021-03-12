中美在高科領域交鋒加劇，外媒報道指，拜登政府已通知部份向中國電訊設備製造商華為供貨的供應商，當局將收緊以前批准的出口許可證條件，包括禁止向華為出口用於或搭配5G裝置的零件，禁令本周生效。中國外交部昨回應時批評美方濫用國家力量，不擇手段打壓中國高科技企業，嚴重違反市場經濟和公平競爭原則。

分析：拜登認定威脅國安

路透社引述兩名消息人士指，華府今次修訂，可能影響供應商基於之前的許可證，與華為簽署的現行合約，令供應商可能無法再向華為交貨。限制條款當中包括禁止所有用於5G裝置的零件出口，無論是否具備 5G 功能，一律禁售，並已於 3 月 9 日實施。另一份經修訂的許可證是禁售所有涉及軍事、5G，關鍵基礎設施，企業數據中心，雲端或空間應用，已於 3 月 8 日生效。

分析指假如消息屬實，就表明拜登政府認為華為威脅到美國國家安全，因此強化對華為的出口限制。美國商務部發言人回應查詢時說不予置評，強調與許可證相關的訊息屬機密。對此，中國外交部發言人趙立堅昨表示，事實一再表明，美國是一個不可靠、沒有信用的國家，做法不僅損害中國企業的合法權益，也損害美國和其他國家企業的利益，中方促請美方立即停止對中國企業的無理打壓，公平公正、非歧視地對待中國企業，多做有利於中美科技交流和經貿合作的事。

路透社