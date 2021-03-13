明天是2021年3月14日，諧音「一生一世」，被不少新人認為是結婚登記的「好日子」，但適逢今年的3月14日是周日，不少內地網民遂建議民政局加班。針對此，安徽省馬鞍山市、河南省鄭州市等多個省市的婚姻登記處，決定「為愛加班」，方便新人登記。

其中，河北省辛集市寫明，3月14日（周日）婚姻登記處將「為愛加班」，當天為辛集市準新人辦理結婚證。而安徽省馬鞍山市民政局則稱，已協調安排各縣區婚姻登記機關於周日加班辦理婚姻登記，登記時按照疫情防控要求做好個人防護。河南省鄭州市民政局下發《關於婚姻登記處加班辦理結婚登記的通知》，為滿足廣大群眾對美滿姻緣的期盼和追求，鄭州市民政局研究決定，3月14日各婚姻登記處加班辦公，預約辦理結婚登記。遼寧省盤錦市４個婚姻登記處，明天亦會臨時加班。

不少網民認為地方政府表現人性化，確實做到為人民服務，但亦有網民提出，這是便民還是縱民？質疑是否有必要為諧音而興師動眾，「只考慮好彩頭，不惜佔用他人休息時間」，「兩情若是長久時，又豈在所謂的好日子」。

中新經緯

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