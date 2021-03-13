白羅斯代表70個國家在聯合國人權理事會發出聯合聲明，支持中方在涉港問題上的立場和措施，反對西方國家借涉港問題干涉中國內政後，中國常駐聯合國日內瓦辦事處和瑞士其他國際組織代表陳旭表示，古巴12日在人權理事會第46次會議上代表64個國家共同發言，讚賞中國政府堅持以人民為中心的理念，推動中國人權事業取得成就，重申新疆是中國不可分割的一部份，敦促有關方面恪守《聯合國憲章》宗旨和原則，停止利用涉疆問題干涉中國內政，停止出於政治動機對中國進行無理指摘，停止任何藉口人權問題遏制發展中國家發展的行徑。不過，陳旭並沒有提及究竟是哪64個國家。

陳旭還介紹全國人大會議高票通過完善香港選舉制度，表示該決定的通過，從制度機制上全面貫徹落實「愛國者治港」原則，確保香港長期穩定和「一國兩制」實踐行穩致遠，提供堅實有力的憲制保障。他重申，沒有人比中國政府更關心中國人民的人權。中國願在相互尊重、平等相待的前提下，與各方在人權領域開展建設性交流與合作，但反對出於政治目的進行誹謗和誣蔑。

共同社：中國告知日方海警船在釣島克制使用武器

中國授權海警局使用武器的《海警法》2月1日實施後，中國政府通知日方，海警局艦船在尖閣諸島（中國稱釣魚台）周邊活動時，對於海上保安廳巡邏船和日本漁船，克制使用武器及強制驅逐。日本反駁稱尖閣諸島是日本固有領土，對駛入領海等中方的活動本身進行強烈譴責。

日本相關人士稱，中國2月下旬透過外交渠道重申釣魚台是中國固有領土。中方稱，海警局對日本漁船的追蹤是鑑於漁船駛入中國領海而實施，予以正當化。中國表示，應對措施十分克制，包括沒有對海保巡邏船和日本漁船進行強制驅逐，以及用噴水槍壓制和使用武器。

據日本海上保安廳統計，《海警法》施行後，海警局公務船截至3月12日共有6天駛入尖閣諸島周邊領海，總計達14艘。每次駛入領海時，日本都通過外交渠道向中方提出抗議。

哈爾濱北極熊酒店昨日正式營業

哈爾濱旅遊園區開設「北極熊酒店」昨日正式營業，遊客入住期間可全天候隔着玻璃觀賞北極熊，有動物權益團體批評，做法是利用動物的苦難牟利。哈爾濱極地館多年前曾有2隻北極熊因為居住環境過於狹窄，空間太壓迫而患上抑鬱症，直到後來遷入相對較大的新場館才回復活力。

動物權益團體亞洲善待動物組織（PETA）指出，北極熊在野外每日要活動18小時，活動範圍達到數千英里，強調北極熊不應被困在水族館或動物園內，亦不應該出現在酒店，呼籲消費者遠離利用動物的苦難牟利的機構。

綜合報道

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