相對於香港醫護人員工作量爆煲而僅獲高層贈送魚蛋、燒賣等小食打氣，甚至為全港巿民着想，罷工要求封關，更遭到醫管局秋後算賬而扣人工，內地對待抗疫醫護人員的待遇就較為得體。

在湖北省，以櫻花聞名的武漢大學，櫻花季已經進入盛開期，大學方面更特地為去年援鄂醫療隊員及家人開設免預約賞櫻綠色通道，措施將會持續三年。截至13日上午9時，已有超過1.9萬人預約。

而今、明兩日（13和14日），武漢大學特設「抗疫醫護賞櫻專場」，13日上午，抗疫人員乘座的旅遊巴，在交通警員的開路下，駛入去武漢大學校園。校方會提供賞櫻遊園路線，並有專人接待，全程陪同講解，還將為抗疫的醫護送上紀念徽章。

武漢肺炎疫情最初在國內爆發時，武漢曾於去年1月封城，3月時全國有346支醫療隊到湖北支援抗疫工作，總人數達4.26萬。

澎湃新聞／新浪網

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