「經過一個多月的思想鬥爭，我終於做出一個違背祖宗的决定，把祖傳的秘方交出去，無償貢獻給國家批量生產」。若聽到一個老醫師這樣說，也許會覺得感動，但若40多名醫師用同一個對白，同一個橋段，推銷不同成效「神藥」，那就是神棍集團，近日內地揭出北京鶴年堂中醫醫院名譽院長張文榮亦是其中之一。張身穿十多套傳統服飾扮「隱世高人」，推銷十多種「家傳」神藥，欺騙買家。有官媒痛斥「這些騙子不除，人們對中醫藥的信任將喪失殆盡！」

有網民近日在中國B站，將40多名「神醫」的行徑剪成了影片，戲稱這是「神醫宇宙」。在影片中，只見他們同一套劇本和台詞。這些「神藥」往往聲稱，自己幾代人之前只專注醫治某種頑疾，其他甚麼病都不醫，但感慨年紀已大：「就算天天不休息，一年下來能看多少人？全國現在有幾千萬的患者，我就算是累死也看不完。」神醫們再稱：「我翻來覆去的思想鬥爭了一個多月，最後做出了一個違背祖宗的决定，把祖傳的秘方交出去，無償貢獻給國家批量生產。」呼籲市民在坊間購買某種神藥。

不同服裝重複對白硬銷

張文榮為北京鶴年堂中醫醫院的坐診醫生。該醫院官方網站顯示，張文榮為名譽院長、副主任醫師。他近日被揭發是「神棍集團」之一，他在不同影片中，穿着了不同傳統服裝，講着上述相同對白，在不同影片推銷不同神藥，每隻均能針對奇難雜症。他在推銷其中一隻名叫「張氏心腦方」的藥，揚言：「不管你偏癱的時間有多長，只需一副藥，三天就能下地，誰也看不出來，腦血栓三天能下地、心臟病吃上當天就見效。」除了此藥，張在節目推銷的藥物甚有「武俠味」，如七日活谷丹、道家黑藥、蠻龍液等，全部沒有在國家藥監局註冊，但《蘋果》記者仍能在京東看到張曾推介的「百花定喘丸」，售價358元人民幣（428港元），簡介標明「張藥師」名字，該藥物有在國家藥監局註冊。

現時鶴年堂中醫醫院已經辭去張的職務，張亦坦承講不同疾病是「編導根據不同藥物設計的台詞」，自己「出場費幾千，好多單位請我」，會停診一段時間再工作。

中紀委前天亦發表文章《斬斷「神醫宇宙」利益鏈》。文中稱，「神醫」言之鑿鑿的神奇療效，實際上是「狗皮膏藥」，不僅沒有治病救人，反而謀財害命。官媒《光明日報》亦稱：「這些騙子不除，人們對中醫藥的信任將喪失殆盡，中醫藥不要說發展，就是生存也將越來越難。」國家中醫藥管理局政策法規與監督司監督處一名工作人員稱，局方已關注到「神醫宇宙」的情況，目前正在聯合國家市場監督管理總局進行調查。

《神醫宇宙》影片/光明日報