澳洲首都坎培拉一名華人開設的咖啡室，多名在店外食煙的少年因被要求離開，而與老闆發生爭執，其中一人衝入店內，一邊拿着手機拍攝，一邊用帶有種族歧視的字眼辱罵店員，又在店外吐口水，片段上傳到短片平台後，食煙少年因而被起底。事件引發當地關注，華人團體指這些行為不能接受，應該嚴懲，當地警方亦呼籲受種族歧視的受害者報案。一經定罪，違法者最高可被罰款8,000澳元（約4.8萬港元）。

當地媒體報道，事發在本月5日，位於坎培拉迪克森區（Dickson）的咖啡店Folks Gallery。陳姓老闆表示，當日他發現多名少年在店外坐下，沒有點餐並吸煙，他遂走前要求少年離開。

但其中一名少年衝入咖啡店，拿着手機拍攝，並罵店員「病毒」（virus）、「chongchic」（經典取笑華人的用語），「看看她的大額額頭」，又要另一名店員停止拍攝。少年之後到店外桌子吐口水兩次，要員工「清理乾淨」。另外兩名少女則在行人道上，嘲笑咖啡店店員。

咖啡室店員拍攝的片段清楚見到少年面貌，短片上傳到TikTok及Twitter後，引來數萬網民觀看，有網民靠着片段中的資訊，將這名少年起底，網民亦號召去信當地一間學校的校長，作出投訴，但有關校長事後澄清少年並非該校學生。有網民則到聯署網站change.org，要求網民支持將涉事少年趕出校。不過，TikTok與change.org事後已將短片及聯署刪除。

陳姓老闆稱，少年事後已私下向他道歉，他亦表示不希望將事件鬧大，只想少年吸取教訓後變好，同時他亦呼籲各界要用教育和同理心回應種族歧視事件，並讓各界意識到這絕非獨立事件。

當地的華人團體則指這是「令人惡心的行為」，絕對不能接受，必須嚴懲，種族歧視行為亦要制止。當地警方則表示支持寬容、包容的社會，但種族侮辱在當地是一種罪行，絕不可以容忍，並呼籲受害者挺身舉報。

《堪培拉時報》／7news.com.au

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