兩會期間，內地當局維穩監控多名維權人士，其中北京居民李美青被控制多天，期間更被迫服下過百片安眠藥，送去醫院搶救後，又突然遭到公安控以尋釁滋事罪被刑事拘留，目前被關柙於豐台區看守所。李美青留亡美國的妹妹李煥君向《蘋果》表示，姐姐在武漢肺炎疫情爆發以來，都沒有作出過任何抗議行動，懷疑是媒體報道李美青被迫服藥後，令李美青再遭到打壓。

李美青於2月28日至3月9日被監控，期間被迫服下過百粒安眠藥，之後要到北京南苑醫院接受洗胃，當時李美青尚處於清醒狀態，不久李美青又被轉往北京307醫院進行搶救，然後11日被帶走。

李美青母親3月12日一早7時許到豐台執法辦案中心希望探望女兒，惟被拒絕，她一直在門外等候，直到10時許才工作人員向她發出李美青的拘留通知書，目前已經有律師幫忙，星期一（15日）會到看守所了解情況。

李煥君表示，李美青在被關前，曾向妹妹表示，自己洗胃後，在醫院留院觀察，期間頭暈目眩、噁心、渾身無力，總是嗜睡。但李美青被拘後就再沒了解到她的情況，李煥君憂慮姐姐在拘留所內未得到有效治療，健康情況會惡化，或有後遺症。她與父母都感到很擔憂，特別是父母已經80多歲，身體有慢性病，卻仍然為女兒奔波。

李煥君又指，李美青於去年以來就沒有進行抗議活動，因為受武漢肺炎疫情影響，「去哪都不方便，去哪都要檢」，而且兩會期間一直被監控，難以理解姐姐為甚麼會被刑事拘留。李煥青估計是因為李美青揭露了被迫服食安眼藥的報道，令到國安人員受到壓力而再作出打壓。

維權網／《蘋果》記者

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