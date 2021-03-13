福建落馬官員、南平人大常委會前黨組副書記、副主任武勇，被揭斂財近2,500萬元人民幣（下同，2,981萬港元），私藏子彈900發，兄妹代管贓款。貪官私藏大批子彈，引起網民熱議：「有單彈必有槍！」「子彈從何來？要那麼多幹啥？」希望當局繼續追查案件。

現年59歲的武勇，山西壺關人，大學畢業；自上世紀八十年代開始，他曾任邵武市委副書記、代市長、市長、市委書記等職，2014年1月出任南平人大常委會黨組成員、副主任，躋身副廳級幹部序列，並繼續擔任邵武市委書記；2017年1月，武任南平人大常委會黨組副書記、副主任，並卸任邵武市委書記一職。但去年7月他開始被查，同年10月遭「雙開」（開除黨籍和公職）。

福建省紀委監委通報稱，經查，武勇背棄初心使命，紀法意識淡漠，為掩蓋其違紀違法問題，與他人串供，對抗組織審查；違反中央八項規定精神，收受可能影響公正執行公務的禮品；違規提拔幹部；利用職權和職務上的影響，為親屬、特定關係人謀取利益；生活腐化墮落等。對其涉嫌的其他違法犯罪問題，當局已移送公安機關立案偵查。

內媒今日根據起訴書，詳細報道武勇於2005年至2015年間，利用其先後擔任邵武市代市長、市長，市委書記等職務便利，為多人謀取利益，收受錢款共計約2,500萬元，其中2,000萬元（約2,385萬港元）來自同一名姓李的行賄人，但未披露其私藏900發子彈的具體情況。根據《刑法》第一百二十八條第一款的罪名，非法持有、私藏槍支、彈藥者，處於三年以下有期徒刑、拘役或者管制；情節嚴重的，處三年以上七年以下監禁。

此外，中央防範和處理邪教問題領導小組辦公室前副主任彭波，因涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受中央紀委國家監委紀律審查和監察調查。64歲的彭波，湖南南縣人，北京大學經濟學院金融學專業畢業，在職研究生學歷，經濟學博士學位。他曾任中央外宣辦五局副局長、九局局長、十局局長，及國家互聯網信息辦公室專職副主任，2015年8月被國務院免去職務。

澎湃新聞網／新華社

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