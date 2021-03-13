中國國家主席習近平周二（9日）在十三屆全國人大四次會議解放軍和武警部隊代表團全體會議上，要求全面備戰以維護國家主權。習此番「好戰」言論在國際間引發反彈，德國國防部長日前發文直指習近平的言論「令人困擾」，強調會在必要時候反對中國。面對中共不放棄武力犯台，美國有專家建議華府聯合日本等盟邦為台海開戰預做準備，但須避免明確承諾協防台灣，以防台灣因指望美國馳援而疏於強化自我防禦。

中共總書記習近平9日指，當前國家安全形勢不穩定性、不確定性較大，要求「全軍要統籌好建設和備戰關係，做好隨時應對各種複雜困難局面的準備，堅決維護國家主權、安全、發展利益」。與此同時，中國政府對外還公佈，2021年國防支出預算較去年增長6.8%，達逾1.3萬億元人民幣的消息。西方專家認為，北京接下來首先將繼續加大對台灣的壓力，還將繼續通過「一帶一路」等項目在非洲和歐洲擴大影響力。

德國國防部長卡倫鮑爾（Annegret Kramp-Karrenbauer）11日在Twitter發文表示：「我們困擾地聽到來自中國的軍事威懾腔調，甚至是『備戰』呼籲。我認為，我們應該在可能的地方與中國合作，在必要的地方予以反對。」

在2019年7月就任國防部長後不久，卡倫鮑爾就表示，德國在印太地區的夥伴，尤其是澳洲、日本、南韓和印度，都越來越多地感覺受到中國權力主張的擠壓。卡倫鮑爾曾指：「隨着全球互聯互通，全球責任也隨着而來。印太地區是當今世界戰略意義最重要的地區。有關自由、和平和繁榮的重要決定在這裏做出。德國也直接受此影響。」德國希望發出明確的團結信號，和德國的盟友一道宣示在該地區的存在。

德國外交部去年9月推出印太指導方針。今年3月初，國防部宣佈「巴伐利亞」號護衞艦（Frigate Bayern）今夏將從威廉港起航，前往遠東，返航途中將穿越南中國海。這將是2002年以來首艘德國軍艦穿越南中國海。有分析指，卡倫鮑爾這一決定是向中國發出的政治信號，也是聯盟團結的象徵，尤其向美國新總統展示團結。

中共不放棄武力犯台，近來成為國際焦點。昨日，美國智庫外交關係協會（Council on Foreign Relations, CFR）資深研究員卜威爾（Robert Blackwill），與維珍尼亞大學教授澤利科（Philip Zelikow）出席CFR視像研討會，說明2月發表的「美國、中國與台灣：一項預防戰爭的策略」報告。

卜威爾認為，美國總統拜登上任後，雖然有多位官員強調美國對台承諾「堅若磐石」，敦促北京停止在軍事、外交、經濟領域對台施壓，但美方說詞背後對台承諾本質已不如以往清晰。他與澤利科在2月的報告中主張，拜登政府應申明不試圖改變台灣地位；與日本等盟邦一同制定可挑戰中方對台軍事作為並協助台灣自衞的新方案，加重中國擴大戰事的負擔；公開為大規模戰爭爆發後的混亂與動員做規劃，但不假定戰線將會或應該擴大到中國、日本或美國本土。

卜威爾說，上述建言目的是加強嚇阻，讓中國明白拉高緊張局勢的後果。而為提升台灣防禦能力，美國應加緊腳步提供台灣飛彈、感測器等軍事支援，而非價格高昂的裝備。「美中開戰對兩國及其人民都將是場災難，我們必須仔細思考如何避免，同時提升台灣的國際地位，強化其經濟和自我防禦能力。」

但他亦指，華府不該放棄奉行數十年的戰略模糊，以免台灣疏於強化自我防禦。

德國之聲／中央社

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