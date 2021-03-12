台灣台中市豐原區周四發生縱火案，導致一對夫妻嚴重燒傷命危。台灣《蘋果新聞網》查訪發現，李姓前空姐與丈夫只交往5個月便閃婚，周二（9日）還在Facebook放閃稱二人是「靈魂伴侶」，但原來他們早已互告家暴。警方及消防初步推斷這對夫妻在縱火案發生前曾發生口角，李姓前空姐隨後外出買汽油回家，一怒之下叫醒睡夢中的丈夫，喝令下跪後潑汽油引火燒夫，空姐與丈夫均被燒傷，傷勢嚴重。

李姓前空姐（45歲）目前在中山醫學大學附設醫院，院方指其傷勢集中在右側頸部、右手臂、右胸，都是三級燒燙傷， 右臉二級燒燙傷，恐會毀容，已找整形外科治理，目前在深切治療病房留醫。至於楊姓丈夫（38歲）全身有8成二級燒燙傷，台中榮總表示，他的傷勢相當嚴重，需要插喉進行清創，若病情惡化可能要截肢。

李女在Facebook「爆料公社2社」貼文提到閃婚過程，稱他們都喜歡小動物，在網上認識後一見如故。楊男媽媽起初對她如女兒般疼愛，讓她極度感動，但後來態度大變，但楊男仍站在她這邊，其後被趕出家門，讓她決定雖只交往5個月便託付終身。

偵辦案件的警方和消防員透露，由夫妻兩人感情、家暴紀錄和現場證據，加上李女的家姑曾向媒體透露，李女揚言要用汽油燒屋，不排除夫妻倆在火警前曾發生激烈衝突。警方初步調查，火警是因李女潑汽油點火引發，現場亦找到裝汽油膠樽，並已進行指紋鑑定；警方也翻查閉路電視以還原案情。

台中市社會局指夫妻兩人皆疑似患上嚴重抑鬱症，情緒管控能力不佳，夫妻經常發生衝突，過往曾互相通報親密關係暴力，最近一次互為通報時間今年2月4日，兩方皆獲批核「暫時保護令」。對此，台中榮總精神部主診醫生張庭綱表示，夫妻或因長期衝突最終釀成縱火悲劇，案件看起來是有針對性的，導火線應跟夫妻相處問題有關。

兩性專家吳娟瑜說：「閃婚的風險當然很高！」男女在彼此個性、價值觀和生活習慣都不完全清楚的情況下，雙方易產生歧見、爭執或糾紛，如再牽涉到兩邊家庭因素介入，恐會火上加油，令已存在的磨擦放大，建議婚前應多了解彼此個性、價值觀是否相近，再決定是否攜手共組家庭。

台灣《蘋果新聞網》

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