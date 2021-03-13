內地上市公司、知名網上化妝品零售服務商麗人麗妝（605136），近日成為民眾茶餘飯後的八卦話題。公司董事長黃韜的妻子翁淑華，在網上公開投訴丈夫「晚上從不回家」，又聲稱丈夫的眼中「只有副總，沒有這個家」，於是發律師信給丈夫，聲言要「換個地方見」。這事件已令公司市值蒸發30億元人民幣（下同，約35.7億港元），上海證券交易所亦發信關切事件，要求澄清。至前晚（11日）黃韜回應事件，聲稱妻子是「網絡水軍」，自己處於輿論弱勢，揚言「大家看到的不是真相」。但翁淑華昨日反駁稱「（自己）一直在家中照顧孩子……我是一個家庭主婦，哪來的團隊，這是他的一面之詞。」

這次如同電視劇一般的事件，源自翁淑華在微博上「公開尋夫」。自稱是全職家庭主婦的翁淑華，在三八婦女節當天發微博，向丈夫道：「如果你看到這篇微博，希望你的良知可以讓你記得你有一個家，你的家給予你的一切，記得你是一個有妻兒的男人，記得你作為一個丈夫和父親應盡的責任。」

她在微博詢問丈夫：「黃韜，近些年你都做了些甚麼？」質問他：「孩子生病的時候你在哪裏？過年過節團聚的時候你在哪裏？我和孩子需要你的時候你在哪裏？這幾年，身為一個丈夫與父親的你，到底在哪裏？」她更向黃韜的朋友或客戶說，「勞煩你將這段話轉告於他」。

可是，微博發出後黃韜沒有回應，翁淑華前日再發微博，聲稱：「既然你眼裏只有公司和副總，沒有這個家，那請注意查收文件，換個地方見吧！」配圖是她以郵政速遞，將律師信寄給丈夫的照片。內媒曾聯絡發律師信的事務所，對方未有透露律師信的內容，或是否涉及離婚、股權分割等，律師亦未透露翁淑華所指「副總」的姓名。翁淑華稱，由於丈夫沒回應，於是就準備文件，發給丈夫的律師。

至前日深夜，黃韜打破沉默回應事件，他聲稱現在正處於公佈業績的階段，「回應這些問題其實就會很難」，他又稱妻子的輿論攻勢相當強，指：「你也看到他們的水軍團隊威力很大，我們也搞不過他們。」他沒有回應「長期不回家」、「不守承諾」等指控，僅表示「司法的事情司法解決，我們這一方確實比較弱勢」，並稱不喜歡以公關手段處理，「等到過一段時間，你看到真相出來的時候」。

對於被指是網絡水軍，翁淑華聲稱「一直在家中照顧孩子……我是一個家庭主婦，哪來的團隊，這是他的一面之詞。」

然而，該公司的股價，從老闆娘出面尋夫後，馬上應聲下跌，從3月8日高位33.98元（約40.52港元）下跌，至昨日收市28.54元（約34.03港元），跌幅16%，市值已經蒸發約30億元。內媒指，已有自稱是麗人麗妝的投資者，表示下一步要向該公司索賠，以維護自己的利益。

上海證券交易所昨日向向麗人麗妝發出監管工作函，要求公司、董事、控股股東及實際控制人，澄清媒體的報道。可是，公司則表示如果涉及離婚和股權相關的事情，都屬於內幕信息，不能披露。

「公司是自己和丈夫一起做起來的……」，擁有公司001號工作證、曾任銷售行政總監的翁淑華稱，自己與現年47歲的黃韜，從淘寶開始創業，起初做兒童服裝，之後做海外代購，一年後轉型做化妝品銷售，銷售成績相當驚人，他們代理的品牌，在2007年成為天貓國貨化妝品品牌NO.1。

然而，在公司走上正軌後，事業與家庭的負擔變得更繁重，翁淑華在黃韜的勸說下退出公司，成為了全職太太。不過，在去年9月麗人麗妝在A股上市，該公司的大股東和實際控際人，均是持股33.49%的黃韜，阿里巴巴持股17.59%，是公司的第二大股東，可是，翁淑華卻沒持有公司股份。

澎湃新聞／紅星新聞／揚子晚報

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