內地上市公司、知名網上化妝品零售服務商麗人麗妝（605136）的董事長夫人翁淑華，指丈夫黃韜長期不回家、眼中「只有副總」，不單引起網民熱議，亦令公司市值蒸發30億元人民幣（下同，約35.7億港元），上交所亦表示關切。不少人都希望知道這名能吸引董事長的「副總」是何方神聖，內地自媒體翻查公商登記資料，發現該公司僅有一名副總經理，是現年40歲、曾任職阿里巴巴的黃梅，她不單是公司的二號人物，她還是麗人麗妝的第三及第六大股東，間接持有上市公司8.2%股權。

內地自媒體「三言財經」指出，從翁淑華的尋夫微博中「疑似暗示黃韜存在婚外情」，有網友在翁淑華的微博留言指，翁淑華所指丈夫眼中的「副總」是麗人麗妝副總經理黃梅，並指她早已和其丈夫離婚。

報道又引述內地工商註冊資料天眼查的資料，黃梅是麗人麗妝唯一一名副總經理，她同時任職董事，在公司管理層中排名第二。公開資料則顯示，現年40歲的黃梅，2005年在上海復旦大學畢業，擁有經濟學碩士學位，曾任漢理資本高級經理，2008年加入阿里巴巴任高級投資經理，2014年4月加入麗人麗妝。

內媒調查又發現，在麗人麗妝的主要股東當中，持股7.84%的上海仁麗創業投資，及持股3.3%的上海麗秀創業投資的大股東，均是黃梅，她分別持有這兩公司62.3%及98.8%股權，以此計算，黃梅持有麗人麗妝約8.2%股權，約有3,632萬股，以昨日收市價計算，她的股份價值約10.3億元（約12.2億港元）。

內媒翻查過往的報道，發現黃梅在公司內舉足輕重，曾經作為代表出席不少公開活動，去年9月麗人麗妝舉辦上市答謝會時，黃韜和黃梅分別代表公司發表講話，而去年3月，上海市松江區當局派員到麗人麗妝，視察防疫復工情況時，黃梅亦與黃韜作為公司代表，陪同官員視察。

三言財經

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