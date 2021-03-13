內地當局的防火牆禁止民眾接觸境外互聯網，但官媒卻能名正言順地翻牆進行大外宣。國務院新聞辦旗下的中國網昨日在Twitter發佈兩會的新聞，沒想到外國網民卻每人發一張新疆再教育營的圖片，不斷接龍，用另類方式抗議。

在Twitter上擁有110萬跟隨者的中國網，昨日發佈一則講述全國人大通過「十四五」規劃的消息，聲稱這是中國未來五年的發展藍圖，「以指導中國邁向現代化的步伐，這是許多中國人追求的夢想」。貼文一出，即時引發網民強烈反應，有逾1,600個回覆，幾乎全部都是上傳同一張相片：大批人身穿藍色制服、坐在地上的新疆再教育營照片。

在comment欄上傳照片的，包括英國人權組織香港監察研究員裴倫德（Luke de Pulford）、英國國會議員奧康納（Cassy O’Connor），及多名學者、人權人士及關注維族團體。

另外，亦有少部份人是上傳呼籲杯葛明年北京冬奧的圖片、台灣「青天白日滿地紅」旗照片、習近平穿上龍袍的圖畫，或者只留下hashtag「#BoycottBeijing2022」。

Twitter

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