國家主席習近平出席全國兩會內蒙代表團審議期間，提到「三千孤兒入內蒙」的歷史事件（1959至1961年）。香港著名導演爾冬陞立即宣佈4月到內蒙古籌備開拍《父輩》（暫名），將60年前的歷史「再現」，作為慶祝中國共產黨成立100周年獻禮電影。資深時事評論員劉銳紹向《蘋果》分析指，這些文化作品估計也會流於「歌功頌德、隱惡揚善」，「唔可以講以前嘅錯」，避提「大饑荒」這段歷史真相，若有網民討論都會全部刪除，不會在國內持續發酵，在境外出現討論也不會對中共政權造成實質傷害。

習近平在內蒙審議時聲言，在「自然災害困難時期，內蒙古的牧民群眾奉獻愛與擔當，撫養『國家的孩子』，生動詮釋了中華民族大家庭中各族同胞手足相親、守望相助。」內媒隨即跟進報道指，「三千孤兒入內蒙」發生在1959至1961年，當時中國建政成立後遭遇的「三年困難時間」，大批來自南方的孤兒面臨營養不良，當時周恩來總理連同時任內蒙古自治區政府主席烏蘭夫決定，把南方近3,000名孤兒送到內蒙古交託給當地牧民撫養，作為「國家的孩子」在內蒙古大草原上「遇到善良的父母，在超越地域、超越血緣的大愛和溫暖中健康長大」。

事實上，毛澤東在中共建政後推行的連串社會改革，包括大躍進（1958至1960年）、人民公社（1958年）等反右運動導致中國大饑荒，中外研究學者估計因飢餓和患病而死的中國人，在2,000萬至3,000萬之間，當中「天府之國」四川就餓死了1,000萬人。當時上海、江蘇、浙江、安徽等地的育嬰堂（孤兒院）的米糧即將耗盡，官方把政府收養的幾千名孤兒送到食物相對充足的內蒙古。這段歷史，後來被中共詮釋為「流淌着民族大愛的共和國往事」。

被《新京報》介紹為「以執導現實題材見長」的導演爾冬陞表示，聽到這個故事後幾乎是立即決定要搬上大銀幕：「這個故事非常打動我，它（三千孤兒入內蒙）是一個關於愛的故事，也是一個用博大的胸懷和堅韌的力量戰勝危難的故事。」

劉銳紹表示不會揣測電影的內容，但認為在習近平最近的講話中，提到「民族互相照顧、互相關懷，人類互相愛護，點解出現將孤兒送到內蒙（撫養），呢啲社會大背景通常就唔會講喇。」他指出，這類文化作品可以是「歌功頌德、隱惡揚善」，但亦可以透過暗喻來達到影響力。

至於習近平重提「三千孤兒入內蒙」事件是否要為大饑荒的歷史洗白？劉認為，全國兩會強調凝聚共產黨和「習核心」，對於過去的歷史，習曾說過「不能用後30年否定前30年」，就是不要重提以往的錯誤，中共即將迎接100周年黨慶，就是不容許「虛無主義」，所有事都要朝向「兩個維護」（維護習近平黨中央的核心、全黨的核心地位，以及維護黨中央權威和集中統一領導）。他指出，全國人大代表成新湘在兩會期間提出「復興漢文化」，與習近平說的「中華民族共同體」矛盾，輕視少數民族；加上近期中共打壓蒙古語引起內蒙示威，反映漢蒙積累的矛盾日漸激化，中共擔心發展成「五『獨』合流」，即繼藏獨、疆獨、港獨、台獨後，再增加多一樣「蒙獨」。

劉銳紹表示，爾冬陞過往曾力撐《十年》奪香港電影金像獎「最佳電影」，究竟他會否「擦邊球」講述這段歷史，做到電影《芙蓉鎮》般大膽地刻劃文革，就要拭目以待了。

《蘋果》記者／《新京報》

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