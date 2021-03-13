第十三屆全國人大第四次會議11日表決通過《完善香港特區選舉制度的決定》，對香港立法會的選舉和組成、香港特首的選舉作出重大變動，形同沒收香港民主。一向親中的台灣前總統馬英九昨回應時直言，「一國兩制被宣告死亡」。不過他今日疑似要補鑊，在被問到「九二共識」時稱，「九二共識」並沒有因此被宣佈死亡，這是兩回事。

馬英九昨日說：「這是從1982年鄧小平（中國前領導人）提出一國兩制的想法以來，這個構想『正式進入歷史』……換句話說，『宣告它的死亡』，我們感到非常遺憾。」

他今天出席東吳大學校慶時回應記者提問，強調「九二共識」並沒有因此被宣佈死亡，這是兩回事。至於有立委批評他「一國兩制」都死多久了，現在才知道一事，馬說，這次是正式宣示將香港完全納入管制，以前沒有這樣做。

另外，國民黨籍立委林為洲昨在Facebook亦發文提到「九二共識」。他先質疑，「美中恢復高層會談，兩岸呢？」然而對大陸連番質問：「對岸一再強調，兩岸復談，需先回到『九二共識』的基礎。九二共識裏面，有不放棄武力犯台這一條嗎？有軍機擾台這一齣嗎？」

林為洲呼籲：「要談九二共識，就回到和平為基礎的九二共識吧！談統一也行，我們這邊是強調民主自由的中華民國。你們強調中華人民共和國我們也沒意見。一中平時可以各表，見面時可各不表，就是要公平對等。」

大陸國務院總理李克強11日在中國第十三屆全國人民代表大會四次會議閉幕式後舉行的總理記者會中表示，大陸對台的大政方針是一貫的，也是非常明確的，就是堅持「一個中國」和「九二共識」。在此前提下，中方「歡迎台灣任何政黨團體同我們交往，也願意歡迎台灣各黨派、團體、人士，就兩岸關係和民族未來和我們開展對話。」

台灣《蘋果新聞網》／三立新聞網

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