今天3月14日星期日，內地不少新人認定是結婚登記的「好日子」，有「一生一世」之意，但婚姻登記處在星期日本應不開門。不過多地婚姻登記處，響應網民呼籲，決定「為愛加班」，方便新人登記。最新數字顯示，結婚登記人數從2013年後呈現持續下降的趨勢，2020年全國結婚登記人數新低，只有813萬對，屬過往七年最低，比去年大跌12.2%。

根據民政部門統計出爐的2020年度各省、市、自治區婚姻登記數據顯示，結婚登記最高的地區依次序為廣東（63.3萬對）、河南（62.5萬對）、四川（53.5萬對）、江蘇省（49.2萬對）以及山東省（48.7萬對）。與往年不同，2020年結婚登記人數最多的廣東，河南省結婚人數較對上一年同比下降了18.1%。全國去年只有813萬對新人，相比2013年最高峯1,347萬對新人，七年間下跌了超過500萬對新人，比例下跌四成。與前年2019年的947萬對新人相比，亦下跌了12.2%。

車樓禮金索百萬 嚇怕年輕人

分析稱，去年受武漢肺炎肆虐，全國多地婚姻登記處長時間關閉，加上適婚人群數量的减少、高經濟壓力等因素，亦影響結婚人數。新華社過年作調查，發現部份農村娶媳婦居然要百萬，房、車、彩禮等新「三大件」，平均花費50萬至100萬人民幣（約60萬至120萬），令一些適婚青年決定不結婚。

《健康時報》