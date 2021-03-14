兩岸疫情最新數字：大陸周六（13日）新增10宗確診個案，全部為境外輸入，分別是上海4宗、福建2宗，內蒙古、江蘇、廣東及陝西分別各1宗。大陸累計確診90,044宗，死亡病例共4,636宗。台灣累計確診984宗，死亡個案10宗。

中國疾控中心流行病學首席專家吳尊友周六（13日）受訪時稱，部份武漢肺炎康復病人在出院後的隨訪中被查出核酸檢測呈陽性，強調出現這現象共有三種可能，第一是核酸檢測出現假陰性或假陽性，例如出院前的兩次核酸陰性是假陰性，或者隨訪的核酸陽性結果是假陽性；第二是病毒又重新活躍起來；第三則是再次感染。

吳尊友說，對於第一種情況，通過多部位多次採樣檢測，便可減少假陰性或假陽性的發生；而第二種情況，專家暫時尚未清楚其機制，但有研究顯示這種病人的病毒傳染性不強，目前仍未觀察到會造成傳播的案例；至於第三種情況「再次感染」，其傳染性與其他首次感染的病人相似。他又表示，病人在隨訪中再次出現核酸陽性的比例並不高，只有大約在5%以下。

北京疾控中心表示，過往接種疫苗時發生過嚴重過敏反應，如急性過敏反應、血管神經性水腫、呼吸困難等的人，不得接種武漢肺炎疫苗，呼籲有過敏史的人要考慮其過敏體質的嚴重程度，並按照臨床醫生的吩咐執行接種疫苗安排。

上海新增4宗境外輸入確診個案，全部屬中國籍，其中1人來自印尼，2人來自日本，1人來自埃塞俄比亞。

另外，《紐約時報》周六（13日）報道，形容防疫有成的台灣猶如一塊樂土，不僅令民眾生活在沒有疫情恐懼的環境中，更吸引不少海外人士返台，帶動經濟繁榮。報道引述台灣移民主管機關數據，指去年入境的人數比出境多約27萬，是2019年淨流入量約4倍。

自疫情爆發後，台灣幾乎不讓外籍人士入境，但持有「就業金卡」的外國特定專業人才就例外；當局在疫情期間積極延攬海外人才，去年1月31日以來核發逾1,600張就業金卡，是2019年的約4倍。42歲的台裔美籍企業家陳士駿（Steve Chen）是首位取得就業金卡的人，他與妻子、兩個小孩2019年從美國舊金山遷居回台，「矽谷有願意冒險的企業家、願在他們創業初期給錢的投資人，整個關係鏈現在都回流台灣了，我覺得這是科技業黃金年代，政府也明白現在應該要把握機會」。

新浪新聞／界面新聞／新晚報／中央社

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