深中通道擬2024年全線通車

粵港澳大灣區核心工程深（圳）中（山）通道的伶仃洋大橋錨碇填芯施工已完成，全線準備在2024年建成通車，屆時由深圳的珠江東岸到中山的珠江西岸行車，將從目前2小時縮短至20分鐘。據悉，該大橋錨碇是目前世界上最大的海中錨碇，面積相當於17個籃球場大小。

新疆黨委政法委前副書記戴光輝被雙開

新疆自治區紀委監委對自治區黨委政法委前副書記戴光輝，因嚴重違紀違法問題受查。

現年58歲的戴光輝，被批評喪失理想信念，背棄初心使命，「六大紀律」項項違反，紀法意識盡失，長期與不法商人沆瀣一氣，嚴重破壞營商環境，對抗組織審查，轉移、隱匿贓款，退回贓物，與他人串供，掩蓋事實；違反中央八項規定精神，超標準配備、使用公車，接受管理服務對象和下屬提供的旅遊活動；違反議事規則，個人決定重大事項，不如實報告個人有關事項，在幹部選拔任用中為他人謀取利益；收受禮品、禮金，多佔福利分房；向多間企業攤派費用；套取、使用公款；生活奢靡，貪圖享樂；既想當官又想發財，將公權力當成發家致富的「搖錢樹」，肆無忌憚大搞權錢交易，利用職務上的便利，貪污公款，索取、非法收受他人巨額財物；濫用職權，致使公共財產、國家和人民利益遭受重大損失。

經自治區紀委常委會會議研究並報自治區黨委批准，決定對戴光軍輝開除黨籍處分；由自治區監委給予其開除公職處分；收繳其違紀違法所得；將其涉嫌犯罪問題移送檢察機關依法審查起訴，所涉財物隨案移送。

店名「無餓不坐」被拆招牌

湖南長沙興園社區的宵夜店命名「無餓不坐」，與「無惡不作」的諧音相近，岳麓區市場監管局執法人員指店名涉嫌違反《廣告法》規定，內容低俗，依法依法對門店下達責令改正通知書。目前，門店負責人已主動將招牌拆除。

綜合報道

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