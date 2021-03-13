每年11月初至4月早春，有過萬隻紅嘴鷗飛到雲南昆明避冬。昆明市多個觀鷗景點今年受疫情影響而關閉，但海埂大壩仍是遊客觀鷗最佳景點，近日有網民還推「不讓紅嘴鷗挨餓」的帖文，一度登上微博熱搜榜。日前，有女遊客在海埂大壩徒手捉住紅嘴鷗，並在微信朋友圈貼片炫耀，惹來一眾網民怒火。該女遊客就解釋：「現場沒寫着不能抓」，並稱是野生就順手抓來拍個照發朋友圈而已。在同一地點，有幾名大媽似乎有樣學樣，徒手捉緊紅嘴鷗的腳或雙翼拍照。

片段中所見，該女遊客用麵包引誘天空中不斷向她撲面而來的紅嘴鷗，輕易地用雙手捉緊，但紅嘴鷗不斷拍翼掙扎，女遊客則堆滿笑容，興奮地擺着各種姿態蹦跳起來。隨後，她將同伴拍下的短片發到朋友圈，還配文寫道：「一下午可以抓幾百隻？」「看我徒手抓海鷗，輕而易舉，今晚有烤乳鴿吃了，見者有份，你要吃幾隻？」

內地記者找到該女遊客，她辯稱：「因為我第一次去，確實不知道不能抓，那我抓了一下也就餵了點麵包就放走了，就一隻當時有拍照的人說不能抓，我說好了，我就放走了。」被問到為甚麼要捉紅嘴鷗時，她說：「一時興起吧，也不知道不能抓，以為是野生的可以抓來拍個照發朋友圈，如果知道不能抓，寫着不能抓，我是不會抓的，這個就是我的法律意識淺薄，這是我的錯誤。」

紅嘴鷗自1985年飛抵昆明過冬以來，每年如約而至、從未間斷，近年維持每年4萬隻左右，成為昆明市一道美麗的風景線，海埂大壩也成為昆明最佳觀鷗勝地之一。

昆明電視台／新浪微博

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