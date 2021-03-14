中共在兩會期間出手改變香港的選舉制度，令香港的民主進程大倒退，亦引起全球多國關注，七大工業國組織（G7）的外長昨日（13日）發表聲明，對中國決定根本性破壞香港選舉制度的民主成份表示嚴正關切。英國外相藍韜文亦批評北京扼殺香港民主辯論空間，進一步違反《中英聯合聲明》。中國駐英大使發言人回應指，對英國及其他國家和組織政客粗暴干涉中國內政強烈譴責和堅決反對。中國亦努力尋求國際盟友發聲，外長王毅日前分別與伊拉克外長及約旦副首相通電話，兩國的外長都對北京表達支持。

王毅3月12日分別與伊拉克外長侯賽因（Fuad Hussein）及約旦副首相兼外交與僑務大臣薩法迪（Ayman Safadi）通電話，侯賽因感謝中方在伊拉克抗疫關鍵時刻給予的支持和幫助，王毅亦感謝伊方在涉疆、涉港等中國內部事務上理解和支持中方立場，又支持伊方徹底肅清伊斯蘭國等極端恐怖勢力。薩法迪重申堅定支持一個中國原則，反對外部勢力在香港問題上干涉中國內政。

早前G7發聲明指中國全國人大通過修改香港選舉制度草案，加上港府大規模拘捕民主派人士，破壞香港在一國兩制原則下的高度自治。有關草案扼殺香港的政治多元性，與基本法訂立的普選目標背道而馳。呼籲中、港政府停止打壓提倡民主價值和捍衞自由權利的人。

中國駐英大使發言人回應記者的提問時指，全國人大決定改變香港特區選舉制度的權威性不容挑戰，且符合中國憲法和香港基本法規定。而所謂新的選舉制度「壓制批評聲音」、「侵蝕民主」是無稽之談，落實「愛國者治港」，將更好推動香港民主制度健康發展，更好保障香港民眾權利和自由，確保一國兩制實踐行穩致遠。

發言人又重申《中英聯合聲明》歷史使命已完成。英方對回歸後的香港無主權、無治權、無監督權，不存在所謂對香港民眾的「責任」。任何外國和組織無權借口《聯合聲明》插手香港事務、干涉中國內政。

不過，中國外交部去年曾多次引用被中方視為歷史文件的《中英聯合聲明》，去反對英國提出的BNO新簽證計劃。

澎湃新聞

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