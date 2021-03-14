中共孔子學院「大外宣」做法，引發歐美各國疑慮。台灣僑務委員會（僑委會）近日向立法院外交委員會提交報告，指面對孔子學院自歐美地區陸續退場，將積極展開歐美地區僑教資源盤點與部署，運用長年經營的歐美地區近500間僑校、逾9,000名僑校華文教師以及逾600位在主流中小學任教的台裔教師，形成海外華語文據點，擴大台灣華語文教學市場。

僑委會表示，將採取三大策略與六項支柱推動歐美華語文學習深耕計劃；三大策略包括，第一是輔助既有僑校轉型成為社區華語文學習中心，第二是加強連結在歐美主流中小學的台裔教師，同時鼓勵僑校教師進入主流中小學任教，第三是加強與台灣的華語教學機構和智能教育產業合作。

至於六大支柱，第一是透過實體與數碼方式培育歐美地區華語師資，第二是透過「全球華文網」及僑委會自編之二語教學教材，提供數碼及實體學習資源，第三是邀請歐美人士參加僑教中心舉辦的文化活動，第四是邀請學華語的歐美青年來台參加青年營隊、語文班與觀摩團，第五是邀請學華語的歐美朋友來台參加英語服務營，第六則是透過國際交流與競賽，推動華語教學與學習。

僑委會曾於今年1月5日舉行「國內華語文教育機構及產業說明會」，邀請教育部、資策會、華語教育機構與產業等共同討論，希望透過政府及民間資源互相結合，共同推動海外華語文教育，並強調將協助華語教育機構與產業進行產、官、學界合作，建立整合平台與華語教學標準，針對每一間華語教育機構與企業的需求進行評估，結合歐美地區僑校，向各國推廣具台灣特色的華語文教學。

台灣《蘋果新聞網》／僑務委員會網頁

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