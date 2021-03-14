內地食客流行在餐廳拿起手機掃瞄QR Code後點餐，省時省力，但有內媒發現不少食肆的點餐系統，竟要求食客進入微信，加入食肆的微信公眾號，食肆除可在短時間累積大量粉絲，同時獲得食客的個人資料。提供系統的公司稱，做法可讓食肆提供「精準服務」，但內地律師認為收集資料太多，需立法監管。

澎湃新聞網隨機選擇一座城市、5個不同的商業區，走訪100間包括咖啡店、茶飲店、甜品店等不同類型食肆，發現當中72間可讓顧客用手機點餐，37間顧客掃瞄QR Code後可直接進入點餐畫面，但點餐頁面要求食客授權提供暱稱、性別、頭像、地區、地理位置等資料，另外35間則要顧客先關注食肆的微信公眾號，方能進入點餐頁面或小程式。

調查又發現，食肆收集顧客資料時，掃QR Code點餐的餐廳未有展示「隱私條款」或「用戶協議」，只有少部分商家會說明收集訊息是為了「提供更優的服務」，並提供條款或協議參考。

由於開發技術門檻不高，內地提供「掃碼點餐」的公司很多，其中一間有一定市場佔有率的收銀系統供應商負責人透露，他們提供的小程序點餐、公眾號網頁點餐技術，可在點餐時設置強制或引導顧客自願關注食肆的微信公眾號，但他們一般不會推薦強制關注，免引起顧客反感。負責人又稱，當點餐顧客填寫手機號碼、姓名、生日等資料後，都會儲存在阿里雲伺服器，不存在洩露風險。

供應商認為，點餐統可進行全方位資料搜集，為餐廳提供各種增值服務，分析用戶消費行為數據，形成精準的用戶檔案，針對性地將折扣、優惠券、積分等營銷方案推送給顧客，提升商家獲客留存效率。

長期關注資料安全保護的內地律師王新銳認為，掃碼點餐目前存在過度收集信息的問題，實際上，食肆不需要收集那麼多資料，客戶要警惕商家濫用這些資料。

中國人民大學法學院教授劉俊海則認為，掃碼點餐本質上涉及顧客的選擇和私隱，如果商家要求顧客必須掃碼點餐，則侵犯了顧客的選擇權，餐廳應該給消費者提供除掃碼點餐之外的備選方案。部份技術公司宣稱顧客信息儲存在「雲端」，「就像把錢鎖在一個櫃子裏頭，就能終極安全嗎，如果有鑰匙的人拿鑰匙打開了呢?」

澎湃新聞網

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