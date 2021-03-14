本港兩周內共6宗接種科興疫苗後死亡個案，當中5人更是60歲以上人士。雖然政府不斷強調疫苗安全情，惟外界對長者接種疫苗，仍存隱憂。而亦有醫生反映政府指引欠清晰。北京市疾病預防控制中心公佈，過往發生過疫苗接種嚴重過敏反應（如急性過敏反應、血管神經性水腫、呼吸困難等），不得接種武肺疫苗。故提醒要考慮過敏體質的嚴重程度，並按照臨床醫生的建議。

北京市疾控中心日前表示，國家衞健委早前曾表示，會因應防控需要，逐漸將接種人群擴大。北京根據國家總體安排，已為部份有接種需求且身體基礎狀況較好的60歲及以上老年人接種武漢肺炎疫苗。不過，患有惡性腫瘤的長者，暫時不能接種。

內地傳媒報道，今日上午，北京朝陽區來廣營鄉政府西院接種點，開設一個「60歲以上專用通道」，登記台上列出不同的提示，例如「最近一周是否有感冒症狀？」「是否有藥物無法控制的高血壓、糖尿病？」「是否有心肺功能異常等嚴重慢性疾病？」等。

有負責接種諮詢的醫護人員了解到場的長者的身體情況。有長者被安排到接種點的緊急醫療區，接受數次血壓測量不合格而被拒接種疫苗。服務中心主任楊非衡指，患有高血壓、糖尿病等慢性疾病的老年人，如果通過調整生活方式或藥物治療可以控制病情，維持穩定、正常的身體狀態，是可以接種疫苗的。惟慢性病的急性發作期或嚴重慢性疾病患者則不適合接種，患有惡性腫瘤的患者也暫時不予接種。

《北京日報》

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