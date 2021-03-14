世衞專家團早前到湖北武漢追查武漢肺炎病毒源頭，最快這星期發表調查報告，內容將包括各方關注的武漢肺炎病毒起源調查結果，以及進一步的研究提出的建議。中國外交部今（14日）舉行歐洲駐華使節吹風會，預先透露「調查成果」，指聯合專家組經過科學評估認為，武肺病毒「很可能」經中間宿主傳人，「可能」直接傳人或通過冷鏈食品傳人，「極不可能」通過實驗室傳人。

中國—世衞組織新冠溯源研究聯合專家組中方組長梁萬年表示，蝙蝠和穿山甲中發現與新冠病毒基因序列具有高度相似的冠狀病毒，但尚不足以證明其為新冠病毒直接祖先，其他物種也可能是潛在的自然宿主。二是武漢首宗病例最早發病時間為2019年12月8日。華南海鮮市場可能是病毒的一個爆發點，是新冠疫情的放大器。三是在華南海鮮市場關閉後的環境取樣顯示，環境中普遍有新冠病毒的污染，其中水產攤位尤為明顯，提示該市場存在通過感染者、被污染的冷鏈產品、動物和動物製品引入病毒的可能。

梁萬年指出，聯合專家組對下一步研究提出了四項建議：1) 擴大全球統一的數據庫，包括分子、基因序列、臨床、流行病學、動物監測以及環境監測的相關數據；2) 在全球更廣範圍內繼續尋找可能的早期病例；3) 由全球科學家在多國多地尋找可能成為病毒宿主的動物物種，而不局限於蝙蝠；4) 進一步了解冷鏈以及冷凍食品在病毒傳播過程中的作用。

中國外交部網站

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