【列黑名單】中美兩國最高外交官員將在本周於美國阿拉斯加舉行高層戰略對話之際，拜登政府擬再加碼上屆政府對中國科技企業實施的遏制措施。美國聯邦通信委員會根據國會在2019年針對華為通過的法例，把華為和中興等五間中國企業加入「威脅美國國家安全」清單。當局暫未公佈具體的新制裁措施，但強調此舉可確保日後「在全國建設下一代網絡時不重複過去的錯誤」。

美國聯邦通訊委員會（FCC）周五宣佈，根據國會在2019年通過的《安全及可信賴通訊網絡法》，把華為、中興通訊（0763）、海能達、海康威視和浙江大華技術五間中國科企的產品和服務，列入了對國家安全構成威脅的通訊設備和服務清單，指它們會給美國國家安全和公民安全帶來「不可接受的風險」。

根據通告，受限範圍最廣的華為和中興，被限制的是其「生產或提供的電訊設備」，包括使用其設備的電訊或視像監控服務。至於另外三間受限範圍稍小的企業，受限範圍為「以公共安全、政府設施安全、關鍵基礎設施的物理安全監測等為使用目的」之電訊或視像監控服務。

「恢復公眾對通訊網絡信任」

美國FCC代理主席羅森沃西（Jessica Rosenworcel）在聲明中表示：「這個名單提供了有意義的指導，將確保在全國各地建設下一代網絡時不重複過去的錯誤，或使用對國家安全或美國人的安全保障構成威脅的設備和服務。」

羅森沃西謂美國人在工作、學習和獲得醫療保健方面越來越依賴網絡，最新的行動標誌「朝着恢復公眾對我們通訊網絡的信任邁出了一大步」。她未有具體說明將會對新登上名單的五間企業採取甚麼措施，但內地《證券時報》稱，上述公司生產的部份通訊產品和服務「將在美國境內被拆除」。

根據《安全及可信賴通訊網絡法》，美國國會要求FCC確定哪些通訊設備供應商可能危及國家安全。

2019年8月，特朗普政府宣佈根據《國防授權法》對華為、中興、海能達、海康威視和浙江大華技術實施臨時禁令，禁止聯邦政府機構與任何採用了這五家企業的商品或服務的承包商合作。去年8月，特朗普政府再宣佈對五家企業的禁令正式實施。

華外交部斥違公平競爭

《華爾街日報》日前引述知情人士報道，拜登政府計劃不顧美國企業界的反對，讓特朗普時期旨在對抗中國技術威脅的全面規定於本月生效。

有外電亦指，拜登政府已通知一些華為供應商，收緊以前批准的出口許可證條件，進一步限制了相關企業向華為供應可用於5G設備的產品。

中國外交部發言人趙立堅前天回應，中方已就此多次表明嚴正立場，指摘美方泛化國家安全概念，濫用國家力量，不擇手段打壓中國高科技企業，嚴重違反市場經濟和公平競爭原則。

路透社/《證券時報》