不少內地人看電影、看書、聽音樂前，都會先看評分，一直被內地人信任的豆瓣網，就是這類評分、評論的主要來源。可是，正因為此，不少商人組織「粉圈」（粉絲圈子）、「養號」（買賣賬號），針對有關網站的評分計算法，用買來賬號為各種書籍、電影、音樂打分，而且可以「買」各種評論，短評與長評分別開價8至10元人民幣（約9.5至11.9港元），甚至可以有「包漲包開」套餐，將個別作品推至指定分數。

「請你們離我的書遠點！」一名圖書編輯去年11月在豆瓣網上控訴，指他自己編輯的一本新書在豆瓣上架後，即被「注水」大量評論，「兩天內多出近200條短評，標記紀錄幾乎全是藝人王一博粉圈養號」。事件引發內地網民關注，豆瓣網亦證實，部份圖書的評分、評論異常，並與某些賬號試圖「養號」的行為有關。

澎湃新聞網調查發現，「養號」行為規模相當大，源自豆瓣網的評分制度，豆瓣賬號依登記年份、不同的活躍度、評論的有效程度，計算出賬戶的不同權重，不同賬號對評價書籍、影音作品時會有不同效果。在微信上有着不同的「SEO論壇推廣」，賣家出售不同時期登記的豆瓣賬號，當日登記的賣約10元，2014年登記的則售18元（約21港元）。如果要購買加入權重很高小組的賬號，如鵝組、瓜組、踩組、青青草原等，最少要300元（約357港元）。

商家購買賬號後，開始用賬號每日評分、每日發表評論，將賬號「養肥」，提高權重。商家利用大量不同的賬戶，花錢請網民對特定的作品作評論，以換取排名、評分，有網民稱，向特定的電視劇給予五星評分、寫評論，每則可獲6元人民幣（約7港元）。

對於有這樣的養號行為，豆瓣回應時稱，大數據下，群體行為的特徵極易被演算法發現，數據異常波動亦很容易被識別和定位，豆瓣方面認為，正常評分的正常用戶規模越來越大，已足夠統計上屏蔽水軍可能造成的影響。上海電影評論學會副會長劉海波亦認為，一個作品的好壞，豆瓣評分並非完美，只是作為一個參考。

澎湃新聞網

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