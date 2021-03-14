習近平會在第三任期內加速解決台灣問題。曾任北約最高指揮官的美軍退役將領史塔伏瑞迪斯（James Stavridis）撰文指，美國總統拜登的國安團隊已設定一連串紅線，若大陸以武力進犯台灣或其他有領土爭議的離島，將以軍事行動回應的。

史塔伏瑞迪斯日前投書《日經亞洲》周刊（Nikkei Asia）指出，最近華府智庫大西洋理事會（Atlantic Council）刊登的專文〈更長電報〉（The Longer Telegram），為美軍在東亞各地的全新部署提供了重要線索，文中提到美國應對大陸採取圍堵、嚇阻及戰略清晰路線，明確表明「紅線」，全面展開自由民主對抗大陸威權擴張之意識形態競爭。

史塔伏瑞迪斯指出，拜登領導下的政府是否會全面採納文中敍述的積極態勢，還有待觀察，但已認真考慮相關要素。

他又認為，由德高望重且有豐富處理亞洲事務的坎貝爾（Kurt Campbell）等眾多專家率領的美國新任國家安全會議，將為總體戰略新形勢的軍事部份探究出各式各樣選項。而軍事部份的要素之一，就是以一連串軍事手段回應的「紅線」。

史塔伏瑞迪斯提到的紅線包括中共或北韓以核武器攻擊美國及其盟邦；大陸武力進犯台灣及離島，包括經濟封鎖台灣或對台灣公共基礎設施與機構發動大規模網路攻擊；攻擊防衞釣魚台（日稱尖閣諸島）及四周東海經濟海域主權的日本軍隊；在南海採取重大敵對行動以進一步開發各島礁並使之軍事化；以部署軍隊對抗其他主權聲索方；妨礙美國與盟邦海軍執行全面自由航行作業；以及進攻美國締約盟邦的主權領土與軍事設施。

建全球海上聯盟對抗解放軍

史塔伏瑞迪斯的長文又提到，在美中戰略脈絡下，海軍陸戰隊將堅決鎮守海洋，並且能夠航行至南海海域，深入解放軍賴以防禦的島鏈之內，一旦深入至此，陸戰隊將動用武裝無人機、網上攻擊能力、特種部隊「陸戰隊突襲兵」（Marine Raiders）、防空飛彈，甚至獵殺艦艇的武器以攻擊解放軍的海上軍力，甚至攻擊其陸上作戰基地，比如在南海的軍事化人工島礁，史塔伏瑞迪斯形容這是本質上的海上游擊戰。

他說，美國國防部尤其希望，英、法等北約盟國也能參與其中，並且會在近期於比利時舉行的北約國防部長會議，針對解放軍軍力不斷擴張，討論北約能扮演的角色。

史塔伏瑞迪斯指出，美國長遠也希望能勸使澳洲、新西蘭、印度、日本、韓國、新加坡與越南參與此類軍事行動，建立一個全球海上聯盟，以對抗解放軍的高戰力部隊。

日本防衞大臣關注台灣局勢

另一方面，日本防衞大臣岸信夫昨天（13日）參加加拿大智庫主辦的視像會議時，表示大陸正持續快速地強化軍事力量，兩岸的軍事平衡正朝對大陸有利的方向變化，且差距逐年擴大。

被視為「親台派」的岸信夫，對台灣安全表示關切，他認為兩岸問題應由雙方直接對話和平解決。日本《產經新聞》指，防衞大臣發言觸及有關台灣情勢相當罕見。

岸信夫亦談到大陸海警船在釣魚台列島周邊活動常態化的現狀，他重申中方實施《海警法》允許海警局對外國船隻動武是有問題，認為中方「持續固執地意圖片面改變現狀」，聲言日本主權絕不容侵犯。

中央社／台灣《蘋果新聞網》

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