內地巿場波動，多隻基金都下跌，甚至有基金由農曆新年後累積跌近3成，令不少股民損手爛腳。有內地網上二手買賣平台聲稱，一個星期內有20萬人湧入，因為基金下跌而有損失，要變賣家當。平台更要發聲明，呼籲用戶勿因一時虧損而放棄珍貴的回憶。有該平台的賣家向《蘋果》表示，自己買入的基金虧損了兩成，亦有賣家指自己買基金「賺的都不夠虧的」、「說多了心痛」，有經濟學者就向《蘋果》分析，事件或反映內地資金鏈緊張，投資者寧願有損失也要套現。

「曾祖父傳下來的手錶」、「母親大學時代的收音機」，甚至有人出售「另一半求婚時送的鑽戒」，這些在二手買賣平台「閒魚」上出售的物件都有一個共通點，就是賣家都聲稱自己在基金巿場中虧本，要變賣物品還債。根據閒魚的資料顯示，上周就有20萬用戶湧入該平台，並發出類似的賣物帖文，有網民稱之為「閒魚效應」。

有見及此，閒魚於12日發公開信，表示對受市場波動而令基金虧損的民眾「感同身受」，但同時認為用戶變賣的物件充滿回憶，對物主意義非凡，彌足珍貴，呼籲用戶不要為了一時回血（賺回金錢），就「斷捨離」了珍貴回憶。

《蘋果》登入閒魚網站查看，輸入「基金虧了」後就搜索到林林總總的物品，部份明顯是賣家大量出貨，用「基金虧了」來增加曝光率，亦有賣家真的變賣自己的二手物品，如二手皮鞋、銀包、iPad等，有賣家向《蘋果》記者表示，2018年起買白酒類的基金，現在「賺的都不夠虧的」，又沒有資金補倉去拉低成本，「說多了心痛」；亦有賣家表示自己買了軍工類基金，現時蝕了20%，但她不急着套現，認為要長期持有。

有內地人統計，多隻基金於農曆新年後，已有25%至30%跌幅。另據《21世紀經濟》報道，3月時，由於市場出現劇烈調整，權益基金暴跌，有4隻基金跌幅超過30%，跌幅超過20%的基金更多達1,062隻。

在廣東省證券公司工作的員工黃先生向《蘋果》表示，由於大部份國內的公募基金差不多都是買入同一批所謂中國股巿優質資產，例如茅台、五糧液等「好多基金都重倉」，而這些公司的股價在農曆新年後都大幅度回落，所以基金價格亦跟隨下跌。但他又認為投資基金是未來大勢所趨，因為「基金經理畢竟較散戶專業得多」，建議投資者參考基金經理的長期業績，並同時要放遠眼光，勿太在意短期波動，否則只會令自己難受。

有基金公司市場部人士表示，內地90後、00後都紛紛加入投資基金，惟大部份新投資者對基金賺錢原理不了解，也缺乏對風險的認知，出現「一旦買的基金虧了就會倍感焦慮，進而立即贖回止損」的情況。

富國基金副總經理朱少醒曾表示，最容易造成虧損的就是「殺跌」，即是在短期的波動中，賣出基金止蝕，由於頻繁操作，最後造成實質性的虧損。

美國克林信大學經濟系副教授徐家健就向《蘋果》表示，內地的基金投資者可能是有需要套現，他表示很多內地廠家向他透露資金鏈很緊張，特別是受疫情影響，「好多資金鏈斷咗，怕『砸』住啲錢，於是套現」，亦可能因為投資者對基金沒信心，擔心日後有黑天鵝事件，唔想「攞唔返」。

不過內地投資者亦有冷靜的一面，90後新晉基金女經理夢圓剛上任10個交易日，其管理的兩隻基金淨值跌幅平均超過20%，但投資者紛紛為其辯護，指夢圓剛剛上任，基金倉位為上任基金經理遺留，淨值大跌不應該由她背鍋。

澎湃新聞網／中國基金報／《蘋果》記者／21世紀經濟

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