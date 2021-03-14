農曆新年過後，廣州的製衣廠遇到招工困難，低層勞動力問題似乎困擾着內地製造業，並且有蔓延的趨勢。在四川成都的招聘工人會場，老闆比求職者還多，為求員工入職，有老闆更揚言薪酬職位任員工選擇。

中國西南部原本是低技術勞工主力輸出地區，但現時都出現難請人的情況。其中四川成都有一條「淘寶村」土地村，主力為衣服加工，但村內招聘會場有不少急於請人的老闆，手持招聘廣告苦苦等候，但到來的求職者卻寥寥可數，甚至出現老闆比求職者更多的情況，接受採訪的工廠老闆無一不表示招聘員工困難，慨嘆「那裏去招人，工人都沒有」，甚至有老闆要在招聘廣告中，標明「崗位和薪資由工人挑選」去吸引求職者。

一間中介公司在農曆新年間為成都富士康招請組裝工、操作工、質檢員，要求18至45歲，有無經驗均可，日薪300元人民幣（下同，約358港元），甚至招人招到去北京，免費提供北京到成都的高鐵車票，但廣告發出很久仍沒太多人問津。

由南至北方，內地工廠都出現難請人的困境，原應是工廠主力的年輕人，抗拒入行，認為工廠技工工時長，流水式作業，又沒有技術含量，是用時間換金錢，而且沒有晉升機會和前景，部份打工仔寧願做物業保安員或外賣員，甚至創業開網店，也不願意進入工廠打工。

有見及此，內地自媒體就向工廠老闆獻計，要向員工宣揚「製造業也置富」的故事，並列舉由富士康打工妹成為百億女富豪的王來春，以及有「亞洲銅王」之稱、正威集團創辦人王文銀做倉庫管理員起家的成功故事，同時亦要改善工作條件，提高工人待遇。

不過，這些已經至少二、三十年歷史的勵志故事，能否激勵年輕人，實在令人懷疑。

澎湃新聞網／新浪科技

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！