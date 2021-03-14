為中共大外宣的孔子學院陸續於外國退場，令台灣僑務委員會（僑委會）能夠找到缺口，希望運用現有的資源，開拓海外華語文據點，擴大台灣華語文教學市場，擴大台灣文化的影響力，但台灣中央研究院近代史研究所前副研究員林泉忠向《蘋果》表示，台灣僑委會的定位尷尬，要向外國推廣華文文化並不容易，反而應集中爭取海外僑民的支持。

台灣僑委會於1926年設立，現隸屬行政院，主力向海外的僑胞提供新聞資訊、辦理證件、推廣華語文化，同時亦承擔推動僑商來台投資，鼓勵海外學生來台升學等的工作，在海外多個國家和地區都有據點。

林泉忠於90年代到美國居住時，曾到訪當地僑委會旗下的僑教中心，他記得中心有教授中文的課程，亦會提借借閱中文書籍服務，又會舉辦書法、舞蹈、詩歌比賽等文娛活動。在連手提電話也未普及、資訊未能即時傳播的年代，僑委會提供的中文資訊和活動令不少老一代的華僑嚮往，甚至可以吸引來自大陸的華僑來參加。

不過，林泉忠認為僑委會若有意取代孔子學院去推廣華文文化，需要留意的是孔子學院並非針對海外華人，而是以外國人為對象，在教授外國的成年人學習漢語時，僑委會在聘請老師的外語水平可能要提高要求。

他又提到，僑委會認同自己是中華民國的身份，但近年民進黨執政以來，不太願意承認中華民國，令傳統的僑委會與民進黨政府出現「若即若離」的情況，不利於台灣拓展影響力，而且在推廣華文文化時，立場亦會有所尷尬，「到底推廣的是否中國文化呢？中文來講勉強可以不用『中國』用『中華』，但用英文怎樣講，難度除了Chinese culture還有其他叫法？」，如何顯示台灣與大陸的分別，亦是台灣政府推廣華文文化需要注意的議題。

大陸近年在國際上的影響力越來越大，令傳統的僑民組織政治版圖出現變化，原本親中華民國的組織都轉投大陸陣營。林泉忠建議僑委會在轉型同時，亦應該研究爭取更多僑民的支持。

《蘋果》記者

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