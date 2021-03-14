中美高層會談將於周四（18日）在美國阿拉斯加州安克拉治市（Anchorage）會晤。中共喉舌《環球時報》分析，之所以選擇美國阿拉斯加州安克拉治市，和其地理位置與疫情防控較佳有關；加上此地政治敏感性較低，也代表雙方在重設中美關係時邁出「謹慎的第一步」。

安克拉治市位於阿拉斯加州的中南部，是阿拉斯加最大的城市，也是一些美國到亞洲航班的中轉站。

英國廣播公司（BBC）中文網指出，北京與華府距離安克拉治的距離相若，這裏是美國高級官員跨越太平洋訪問時常用的停靠站。而在這次美國國務卿布林肯（Antony Blinken）與中方高層會面之前，布林肯16日起會先出訪日本、南韓。

中新網報道，除了地理位置因素，在武漢肺炎疫情期間，阿拉斯加屬於全美疫情控制較好的州分。該州16%人口已完成疫苗接種，比例居全美之首。

《環球時報》日前引述分析人士解讀指，相較於華府，阿拉斯加是一個「精心而謹慎」的選擇。近年華府的政治氛圍在對華政策方面日益極端，對美國政府來說，在華府與中方會面將直接面臨諸多國內壓力。

報道引述中國國際問題研究所研究員楊希雨稱，阿拉斯加在美國本土以外，政治敏感性較低，這是雙方在重設中美關係時邁出「謹慎的第一步」。

布林肯與白宮安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）18日將前往阿拉斯加，與中共中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪和中國外交部長王毅會面。這將是美國總統拜登（Joe Biden）1月20日上任以來中美高層首度會晤。

美方表示，這次高層會談預計觸及香港、新疆、台灣、人權侵犯及疫情起源等一系列棘手議題。中國外交部發言人趙立堅則稱，這次對話具體議題有待雙方商定。

中央社／BBC中文網／《環球時報》／中新網

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